TPBL》國王易帥洪志善 毛加恩：看好他
TPBL新北國王11日才撤換本季接掌兵符的外籍總教練約翰以及助理教練馬賽爾，12日就在主場面對來犯的福爾摩沙夢想家，賽前國王總經理毛加恩親自說明換帥想法。
毛加恩解釋，球隊雖然面臨原本的總教練萊恩轉戰日本職籃、當家球星林書豪退休的變動，仍以爭取連霸為目標，而非重建心情來面對這個賽季，才決定快刀斬亂麻易帥。
對於選擇還是球員的「小胖」洪志善暫時代理總教練，毛加恩回應：「一直看好小胖未來球員退休後走教練這條路，球隊信任他、看好他能讓球員快樂打球、打出團隊特色，同時他有點傷，剛好暫代總教練有時間復健，會不會再回到球場也不確定，球團也希望當他要退役時有個正式引退儀式。」
毛加恩透露，短期內先不找新的外教，也不排斥扶正洪志善，但都待觀察。聯盟表示，單一人不得同時登錄為教練兼球員，因此洪志善須先註銷球員身分才能登記為代總教練，之後也可再重新登錄為球員，這樣的規定讓洪志善沒法成為「TPBL的藤真」，在場邊督軍也同時上場比賽。
昨晚比賽洪志善已經在場邊指導球隊作戰，並未登錄在出賽名單，且因為程序尚未完成，由助理教練湯馬士登錄為代理總教練，終場國王94比91力退夢想家，國王4勝4敗回到5成勝率。
其他人也在看
新北國王換帥內幕曝光！總經理毛加恩親上火線揭原因：洪志善最懂球隊
新北國王昨（11）日宣布與外籍總教練約翰（John Patrick）結束合作關係，由「小胖」洪志善暫時接任球隊總教練。總經理毛加恩今（12）日在主場對福爾摩沙夢想家賽前召開記者會，說明換帥決定與後續規劃。鏡報 ・ 12 小時前
小胖洪志善翻轉國王隊手氣 李愷彥為外公打勝這一仗
【互傳媒／記者 魏冠中／臺北 報導】本季飽嚐敗仗之苦的新北國王隊，今天以94比91逆轉夢想家，這場比賽幕後的催互傳媒 ・ 7 小時前
MLB》道奇鎖定守護者外野手Kwan補強 具日本血統、外祖父母皆為日本人
連續兩年稱霸世界大賽的洛杉磯道奇隊，正為挑戰三連霸積極備戰。根據美國媒體《Dodgers Nation》與《Dodgers Way》報導，道奇鎖定克里夫蘭守護者外野手Steven Kwan，作為休賽季的重要補強目標之一。TSNA ・ 17 小時前
NBA/多項數據創生涯最差！快艇比爾骨折動手術 本季提前報銷
洛杉磯快艇後衛比爾（Bradley Beal）再度受重傷，經檢查確診左髖骨骨折，預計將接受手術治療，確定本季報銷。比爾的經紀人巴特爾斯坦（Mark Bartelstein）表示，與多位專家及球隊醫療團隊會診後，手術被認為是讓他完全康復的最佳選擇。中天新聞網 ・ 31 分鐘前
供應鏈缺料 估群光Q4小幅衰退
群光第三季營收和本業獲利均創今年高點，稅後純益20.86億元，每股稅後純益（EPS）2.87元，累計前三季稅後純益為58.31億元，EPS為8.01元，均為同期歷史次高。由於筆電供應鏈缺料影響，整體市場需求下滑，法人預估群光第四季營收將小幅度季減。工商時報 ・ 2 小時前
足球》退役在即 C羅鬆口認2026世界盃「將是最後一舞」
葡萄牙足球傳奇球星C羅（Cristiano Ronaldo）近日接受美媒《CNN》專訪，透露2026世界盃將是自己最後一次踏上世足舞台。C羅指出，外界常聽他說「自己很快就要退休」，其實意思就是大概一到兩年內。而他已經為俱樂部和國家隊締造許多紀錄，接下來就是享受當下、活在當下。中時新聞網 ・ 15 小時前
中國棒球城市聯賽引挖角疑慮 運動部：協助中職壯大
（中央社記者陳容琛台北12日電）中國棒球城市聯賽預計明年開打，運動部政務次長鄭世忠今天備詢時指出，比較擔心高端人才遭到惡意挖角，因此將協助中職壯大，期許在亞洲扮演舉足輕重地位。中央社 ・ 17 小時前
MLB/道奇空出27億薪資空間 鎖定洋基前終結者
雖然才剛在世界大賽完成2連霸，宇宙道奇仍積極尋求牛棚補強，洋基前終結者威廉斯（Devin Williams）成為目標，據美國運動媒體《The Athletic》的報導，道奇有意網羅威廉斯已有一段時間。中天新聞網 ・ 15 小時前
中職》古久保健二昨上午黯然退群 陳晨威發文抱不平：沒有一個總教練如此真性情
樂天桃猿以「下剋上」之姿奪下中職36年總冠軍後，卻無預警撤換冠軍教頭古久保健二，不僅輿論一片譁然，桃緯來體育台 ・ 1 天前
MLB》大谷翔平、山本由伸是否參加WBC？ 道奇總經理回應
山本由伸在今年世界大賽密集出賽後，外傳可能缺席明年世界棒球經典賽，對此今天洛杉磯道奇總經理Brandon Gomes針對包括山本由伸、大谷翔平、佐佐木朗希等日本球員是否參加世界棒球經典賽的問題做出回應。TSNA ・ 21 小時前
MLB／金慧成從大谷和山本身上學到很多 相信韓國棒球能超越日本
道奇隊南韓工具人金慧成最近受訪時提到，從日本球員大谷翔平和山本由伸身上學到很多，他相信韓國棒球總有一天會超越日本。 金慧成接受韓國電視台《JTBC》訪問時被問到，哪一刻感受到大谷真的很強，金慧成...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
樂天球員不忍了！半夜群聚直播 林泓育酸：總冠軍都可以換總教練
體育中心／綜合報導中華職棒樂天桃猿先前爆出換帥爭議，樂天桃猿總教練古久保健二帶領球隊在台灣大賽拿下球團接手後的第一座冠軍，9日在主場進行亞洲職棒交流賽與韓職KT巫師交手，卻在賽後傳出總教練古久保健二遭到撤換的震撼消息，球員到球迷都不能接受，樂天桃猿球員林泓育、林立、宋嘉翔、男團長ABY開直播時更是語出驚人。FTV Sports ・ 1 天前
中職／樂天臉書PO封王影片 古久保健二「獻聲」卻卸任！球迷灌爆留言區
樂天桃猿10日在官方臉書分享封王遊行當天的影片，尷尬的是，影片一開始的旁白是總教練古久保健二抵達市府廣場前的致詞。沒想到2日舉行的封王遊行，7天後古久保健二已經卸下冠軍教頭身份。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
棒球》亞洲棒總聲明 CPB並無謠傳的上海兄弟
世界棒壘球總會（WBSC）的政策為推動全球棒球運動發展，亞洲要發展棒球亦大力支持。為提升亞洲棒球水準的政策下，由亞洲棒球總會（BFA）提出「亞洲大聯盟」計畫，以提升亞洲各會員國的棒球運動水準，棒球城市聯賽，即是提升各國棒球運動的一環。Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前
MLB／守護者連霸最佳教練 球迷急喊藍鳥主帥被搶劫！怒酸「最大笑話」
大聯盟12日公布年度最佳總教練，美聯最終由守護者總教練瓦格特（Stephen Vogt）擊敗藍鳥總教練史奈德（John Schneider）當選，成為美聯史上連霸最佳教練第2人，不料許多球迷直呼這個獎項應該給到史奈德，怒酸史奈德被搶了，沒得獎實在是「笑話」。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
樂天桃猿》古久保健二被辭職風波炎上！ 日本球迷直言：三木谷浩史對棒球沒有心
中職36年總冠軍樂天桃猿9日打完桃園亞洲職棒交流賽，就宣布監督古久保健二被辭職，引發球員跟球迷不滿發文，這起事件也衍生出來到未來可能有日本監督續任，而古久保健二監督被撤換，日本球迷也留言「三木谷浩史（樂天集團老闆）沒有心。」TSNA ・ 1 天前
國聯新人王也打過12強！過去慘遭「台灣守護神」吳俊偉三振畫面曝光
體育中心／徐暐喆報導美國職棒亞特蘭大勇士新人捕手鮑德溫（Drake Baldwin）在大聯盟首年繳出亮眼表現拿下國聯新人王，2024世界棒球12強也曾入選美國隊，並在超級循環賽面對台灣隊出賽，對決台灣隊守護神吳俊偉的畫面讓球迷歷歷在目。FTV Sports ・ 1 天前
中職球隊教練大風吹！中信兄弟也有異動 球團：確定後將公布
中信兄弟今年上半季奪冠，但在台灣大賽以1勝4敗敗給樂天桃猿，未能成功衛冕。賽季結束後，球團即展開戰力檢討。總教練平野惠一表示，已與球團召開檢討會議，「不只是我個人的想法，一、二軍以及球團之間都有充分討論。我們從去年奪冠後隔天就開始規劃新球季，今年也是一樣，...CTWANT ・ 1 天前
MLB／腳踝傷季後賽難守外野 道奇工具人動刀！明年外野佈局連動被影響
道奇工具人艾德蒙（Tommy Edman）今年飽受腳踝傷勢，12日球團表示他將接受手術治療，預計可以趕上明年春訓，不過能否代表韓國參加WBC仍成疑，而且他的復原狀況也會決定道奇休賽季的陣容佈局。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
樂天報價4年5000萬想留黃子鵬 台鋼開出更大張合約
記者陳立勳／台北報導樂天桃猿投手黃子鵬季後合約到期，目前除了樂天桃猿積極留人，開出相當不錯的價碼，但台鋼雄鷹也已經出價搶...夠棒網 ・ 20 小時前