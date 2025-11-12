TPBL》國王易帥洪志善 毛加恩：看好他

TPBL新北國王11日才撤換本季接掌兵符的外籍總教練約翰以及助理教練馬賽爾，12日就在主場面對來犯的福爾摩沙夢想家，賽前國王總經理毛加恩親自說明換帥想法。

毛加恩解釋，球隊雖然面臨原本的總教練萊恩轉戰日本職籃、當家球星林書豪退休的變動，仍以爭取連霸為目標，而非重建心情來面對這個賽季，才決定快刀斬亂麻易帥。

對於選擇還是球員的「小胖」洪志善暫時代理總教練，毛加恩回應：「一直看好小胖未來球員退休後走教練這條路，球隊信任他、看好他能讓球員快樂打球、打出團隊特色，同時他有點傷，剛好暫代總教練有時間復健，會不會再回到球場也不確定，球團也希望當他要退役時有個正式引退儀式。」

毛加恩透露，短期內先不找新的外教，也不排斥扶正洪志善，但都待觀察。聯盟表示，單一人不得同時登錄為教練兼球員，因此洪志善須先註銷球員身分才能登記為代總教練，之後也可再重新登錄為球員，這樣的規定讓洪志善沒法成為「TPBL的藤真」，在場邊督軍也同時上場比賽。

昨晚比賽洪志善已經在場邊指導球隊作戰，並未登錄在出賽名單，且因為程序尚未完成，由助理教練湯馬士登錄為代理總教練，終場國王94比91力退夢想家，國王4勝4敗回到5成勝率。