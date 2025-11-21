TPBL／多次違反隊規！朱雲豪遭攻城獅扣薪、禁賽1個月

新竹御嵿攻城獅球員朱雲豪。（圖／攻城獅提供）





國內職籃TPBL新竹御嵿攻城獅球團今（21）日宣布，球員朱雲豪自休賽季以來，多次違反隊規與團隊紀律，經球團內部開會討論後，決定自即日起對其祭出「扣薪一個月」及「禁賽一個月」之懲處。

攻城獅表示，球團重視團隊紀律與職業態度，所有成員皆應以專業、自律與責任心維護團隊文化。球團將持續確保訓練品質與團隊紀律，期待所有球員共同以行動展現對球隊與球迷的承諾。

