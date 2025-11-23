TPBL》夢想家下三分雨 退戰神勝率上五成
福爾摩沙夢想家23日展現強大三分球火力，全場飆進24顆三分球，含上半場17顆三分球，雙雙打破聯盟紀錄，終場128比117解決台北台新戰神，128分也破聯盟紀錄，夢想家目前戰績5勝5敗，本季勝率首度升到5成。
「就是要投到投進，就是這麼簡單！有出手機會就是盡量投，」夢想家總教練簡浩表示，「就像我昨天講過的，我們花了時間修改一些進攻小細節，看得出來在場上大家逐漸有了共識，大家也打得比較開。」
自己在球員時期就以三分精準射手著稱，簡浩強調自己並沒有特別交代球員要跟他一樣，「他們練那麼多就是要有信心去出手，不能每天練三分，到了比賽不敢投，浪費練習的東西，就是給大家有信心，有空檔就出手。」
全場投17中9，含三分球投12中5，罰8中4，拿到全隊最高27分的「小馬」馬建豪說：「就像教練說的，我們進攻有修正，我自己個人的話，就是從前幾場錯誤當中學習，找到一個最有效的方法去得分。」
洛夫頓替戰神攻下29分，威利斯也有26分、14籃板，錢肯尼24分，戰神總教練許皓程說：「我們進攻端本季有蠻大的成長，但在失分這方面還須去修正，贏球還是靠防守，我想失掉128分，不管任何地方都沒辦法贏球。」
其他人也在看
NBA／再缺席3場就喪失資格！詹皇連21年入選最佳陣容紀錄恐中斷
現年40歲的湖人巨星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）在本周終於迎來新賽季首秀，在對陣猶他爵士隊的比賽中他取得11分、12助的「雙十」成績，球隊最終也以140：126擊潰對手。而已經連續...聯合新聞網（運動） ・ 14 小時前
NBA/慟！前最佳第6人羅傑斯「癱瘓17年」過世 享年54歲
身為名人堂球星鄧肯（Tim Duncan）的大學學長、前NBA最佳第6人羅傑斯（Rodney Rogers），17年前車禍癱瘓的他在台灣時間今天（23日）不幸過世，享年54歲，噩耗確認讓親朋都相當哀慟。中天新聞網 ・ 17 小時前
NBA》「鬍子」Harden狂飆55分破隊史！ 踢館黃蜂終止三連敗
就在「保羅船長」Chris Paul宣布今年將是生涯最後一季沒多久，洛杉磯快艇當家球星「大鬍子」Ja緯來體育台 ・ 22 小時前
NBA》湖人帥哥主帥Redick談前隊友Paul拋退休震撼彈：我討厭過他
洛杉磯快艇一代「神控」Chris Paul，在台灣時間今天(23日)凌晨拋出將於今年賽季結束後褪下戰緯來體育台 ・ 20 小時前
NBA》哈登55分、單節27分雙破快艇紀錄 保羅告別黃蜂球場
快艇後衛「大鬍子」哈登（James Harden）再現巔峰時期的身手，他23日對黃蜂轟炸10顆三分球，全場獨得55分改寫隊史紀錄，率隊131比116大獲全勝。哈登首節12投9中（外線7投5中）狂飆27分也是快艇單節新紀錄，幾乎是首節就轟下他個人一半的分數。中時新聞網 ・ 21 小時前
NBA/三球曬小丑圖打臉交易傳聞！宣示效忠黃蜂 怒斥假消息
NBA夏洛特黃蜂當家球星拉梅洛·鮑爾（LaMelo Ball）近期深陷交易傳聞風暴。對此，這位「蜂王」今（22）日練球後親自打破沉默，堅定表示「熱愛這裡」，並駁斥所有關於他尋求交易的流言，強調目前唯一的專注點就是帶領球隊走出泥淖。中天新聞網 ・ 1 天前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 1 天前
黃國昌、盧秀燕站搭高鐵「沒搭商務艙」 律師：當民眾是猴子？
即時中心／温芸萱報導社群平台Threads近日瘋傳民眾黨主席黃國昌與台中市長盧秀燕在高鐵站著滑手機的畫面，引發網友討論。對此，律師林智群今（23）日在臉書痛批，若本業表現不佳，包括推違憲法案、亂刪預算、火力發電堅持不改天然氣、花3.6億元辦購物節、垃圾山問題擺爛、興建巨蛋等，卻省小錢（商務艙的錢）花大錢（亂花預算），還要大家感動，以為民眾是朝三暮四的猴子嗎？民視 ・ 13 小時前
新北市長夢碎？最新民調曝「4人選互比慘墊底」 黃國昌尷尬回應了
即時中心／黃于庭、陳治甬報導民進黨持續布局2026地方選戰，新北市長拍板立委蘇巧慧上陣，國民黨則以台北副市長李四川、新北副市長劉和然呼聲較高，另民眾黨主席黃國昌先前也表態，有意爭取市長大位。不過據最新民調顯示，若「藍白合破局」成3黨對決之下，黃國昌與其他3人相比均墊底。對此，黃國昌今（22）日也做出最新回應。民視 ・ 1 天前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 2 天前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
山本、佐佐木不選洋基是「這原因」！總管凱許曼直言：不是我們給不起錢
體育中心／綜合報導道奇「日籍三本柱」大谷、山本、佐佐木讓大聯盟吹起「日本球員」熱潮，加上今年有多位日本球星都透過入札制度挑戰大聯盟，也讓過去曾積極網羅日籍球員的洋基隊動向受關注，對此球隊總管凱許曼（Brian Cashman）除了表達對今井達也的高度興趣，同時也表示其實並不是不願意砸錢網羅山本由伸和佐佐木朗希，而是因為「跟錢無關」的另外原因。FTV Sports ・ 14 小時前
現金股利1.8元！「這檔」前三季穩賺124億 不排除加碼股票股利
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導受美股重挫拖累，台股本週（11/17～11/21）走勢震盪，終場加權指數週跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，失守2萬7千點...FTNN新聞網 ・ 1 天前
下週「斷崖式降溫」低溫探14度！2地區「急凍4天」又濕冷
生活中心／周希雯報導本週末天氣回暖，氣象署指出，今（23日）雖清晨各地早晚仍偏涼，但隨著東北季風減弱，白天溫度回升，北部及宜花高溫可達27度，中南部、台東甚至最高到30度。不過氣象專家林得恩提醒，「斷崖式降溫」即將到來，下週二（25日）起又有新一波東北季風，屆時北部、東北部低溫下探15度，南部也只有20度，需多注意氣溫劇烈變化。民視 ・ 20 小時前
賴清德讚台灣人有錢有閒！他引韓國瑜金句狠打臉 網全暴動
韓國女團TWICE在高雄舉辦演唱會，總統賴清德21日表示，許多人不僅有錢而且有閒，可以還買演唱會的門票去觀賞，也代表台灣這幾年來的經濟進步，提供本土藝術創作者發揮的空間，引發爭議。有粉專直言比起賴清德，立法院長韓國瑜金句「莫忘世上苦人多」，到現在都還貼近老百姓。此話一出，湧入破千網友的大讚。中天新聞網 ・ 15 小時前
日本政府直球對決！外務省罕見公開「1真實資料」 狠打臉中共
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於14日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，公告中的原因竟是「中國公民在日本安全環境持續惡化」近日更傳出有近50萬張中國赴日機票遭取消。對此，日本外務省21日直接公布日本警察廳的統計數據，打臉中國政府。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 1 天前
還有颱風要來？周四近全台有雨 最新預測路徑曝光
還有颱風要來？周四近全台有雨 最新預測路徑曝光EBC東森新聞 ・ 12 小時前
影/高雄站後丟超大驚喜！TWICE正式官宣明年3月攻大巨蛋 門票12月初開賣
K-POP超級天團TWICE於 11 月 22、23 日連續兩天，以《TWICE ＜THIS IS FOR＞ WORLD TOUR IN KAOHSIUNG》強勢攻佔高雄世運主場館。第二天的演唱會尾聲，她們更在大螢幕上正式官宣，明年 3 月將登上臺北大巨蛋開唱，門票則於12月初開賣！中天新聞網 ・ 6 小時前
4年新車突起火燃燒成廢鐵！駕駛下交流道「抖動冒煙」秒逃命
台北許姓男子與友人開車前往雲林出遊，沒想到行經國道一號虎尾交流道時，車輛竟在紅綠燈處突然起火！原本計畫去國軍罐頭工廠的2人，在發現引擎冒白煙時立即下車逃生，所幸及時避開火勢，才沒造成人員傷亡。消防隊到場僅花5分鐘就撲滅火勢，但這輛僅4年車齡的汽車已成廢鐵。車主強調平時有正常保養，起火原因仍有待釐清。TVBS新聞網 ・ 14 小時前