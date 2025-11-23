TPBL》夢想家下三分雨 退戰神勝率上五成

福爾摩沙夢想家23日展現強大三分球火力，全場飆進24顆三分球，含上半場17顆三分球，雙雙打破聯盟紀錄，終場128比117解決台北台新戰神，128分也破聯盟紀錄，夢想家目前戰績5勝5敗，本季勝率首度升到5成。

「就是要投到投進，就是這麼簡單！有出手機會就是盡量投，」夢想家總教練簡浩表示，「就像我昨天講過的，我們花了時間修改一些進攻小細節，看得出來在場上大家逐漸有了共識，大家也打得比較開。」

自己在球員時期就以三分精準射手著稱，簡浩強調自己並沒有特別交代球員要跟他一樣，「他們練那麼多就是要有信心去出手，不能每天練三分，到了比賽不敢投，浪費練習的東西，就是給大家有信心，有空檔就出手。」

全場投17中9，含三分球投12中5，罰8中4，拿到全隊最高27分的「小馬」馬建豪說：「就像教練說的，我們進攻有修正，我自己個人的話，就是從前幾場錯誤當中學習，找到一個最有效的方法去得分。」

洛夫頓替戰神攻下29分，威利斯也有26分、14籃板，錢肯尼24分，戰神總教練許皓程說：「我們進攻端本季有蠻大的成長，但在失分這方面還須去修正，贏球還是靠防守，我想失掉128分，不管任何地方都沒辦法贏球。」