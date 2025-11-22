TPBL／夢想家全隊7人得分皆兩位數 狂轟113分斬斷攻城獅3連勝
福爾摩沙夢想家22日在台灣職籃大聯盟(TPBL)例行賽主場遭遇新竹御嵿攻城獅，靠著全隊7人得分達到兩位數的平均火力，加上投進本季新高13顆三分球，夢想家最後以113比98擊敗攻城獅，拿下本季第4勝(5敗)，也讓攻城獅無奈中止3連勝。
在上半場還剩8分30秒，劉丞勳籃下拋進兩分後，攻城獅突然陷入進攻低潮，整整4分多鐘得分掛零，讓夢想家趁機打出10比0小高潮拉開差距到15分，幸好高國豪攜手克雷格全力追分，打完上半場，攻城獅追成50比55，高國豪半場16分，夢想家以恩比斯17分最高。
靠著三名洋將輪流發威，夢想家下半場很快擴大領先差距到17分，不過打到末節，攻城獅展開反撲，打到最後兩分鐘追到只差7分，馬建豪隨即完成三分打，且助攻給霍爾曼籃下放進兩分，重新擴大領先差距到13分，比賽勝負已經提前宣判誰屬。
