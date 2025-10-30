TPBL／夢想家林俊吉首雙簽名球鞋！捐1千雙鞋回饋基層

林俊吉的首款簽名鞋「MIZUNO CITIUS DRIVE AG1」。（圖／夢想家提供）





福爾摩沙夢想家與 Mizuno 今日（30）正式發表台灣職籃球員林俊吉的首款簽名鞋「MIZUNO CITIUS DRIVE AG1」，宣告台灣籃球再創歷史新頁！這不僅是林俊吉個人職業生涯的重要里程碑，更是國內首位擁有個人簽名鞋的球員。

出生於南投仁愛鄉春陽部落的林俊吉，從埔里國中、能仁家商、健行科大一路到職業舞台，用汗水與毅力證明自己，MIZUNO CITIUS DRIVE AG1 的設計靈

感正源於這段成長歷程。

廣告 廣告

鞋款名稱中「CITIUS」源自拉丁文「更快」之意，象徵林俊吉始終不斷挑戰自我、突破極限的精神。

台灣有許多像林俊吉小時候一樣、在部落熱愛籃球的孩子，他們懷抱夢想、渴望擁有一雙真正適合自己的籃球鞋。

然而亞洲人的腳型普遍與歐美不同，因此，福爾摩沙夢想家與 Mizuno Taiwan以林俊吉的腳型為基礎，開發出專為亞洲球員設計的鞋款，希望藉由林俊吉的故事與形象，打造一雙能兼具「速度」與「穩定」的實戰鞋款。

林俊吉的首款簽名鞋「MIZUNO CITIUS DRIVE AG1」。（圖／夢想家提供）

MIZUNO CITIUS DRIVE AG1球鞋設計師 Stacy表示：「林俊吉的球風充滿速度與爆發力，但他也非常重視穩定性與實用性。我們希望這雙鞋不只是一雙提供頂尖球員的裝備，更能成為陪伴每位懷抱夢想年輕球員的夥伴，幫助他們找到屬於自己的節奏與信念。」

MIZUNO CITIUS DRIVE AG1 以林俊吉的球風為靈感，從「速度」出發，打造靈活與穩定的極致平衡。隨著現代籃球節奏不斷加快，球員要能在不同位置間自由切換，因此 MIZUNO CITIUS DRIVE AG1 以實戰需求為核心，設計出能兼顧速度與穩定的全能實戰型鞋款。

鞋款採中低筒結構，結合輕量敏捷與穩固支撐，讓球員在高速移動間依然保持完整控制。EVA 雙密度中底與 TPU SHANK穩定片提供強勁回彈與抗扭效果，幫助球員在啟動、變向與急停時迅速反應、毫不拖泥帶水。

針對亞洲球員腳型量身打造的包覆設計，使鞋身貼合穩定、反應更靈敏。外觀則以「前衝」為設計語言，低重心輪廓搭配流線型鞋身，象徵持續向前的速度與進化。

MIZUNO CITIUS DRIVE AG1 不僅是一雙速度與穩定完美平衡的鞋，更是一雙為現代全能球員而生的利器。

對林俊吉來說，MIZUNO CITIUS DRIVE AG1是他一路從部落、學生球員到職業賽場的象徵。

他分享道：「我國小的時候其實是練田徑的，根本沒想過有一天能穿上自己的簽名鞋。這雙鞋就像是在告訴那個小時候的自己，只要一直努力、不放棄夢想，就能站在你想要的地方。」

他也希望這雙鞋能成為更多年輕球員的啟發：「我想和大家說，其實我也不是什麼特別的人。從國中一路到現在，每個階段都沒有捷徑。有時候也會懷疑自己，但只要還有熱情，就要繼續往前。希望這雙鞋能讓更多人相信，只要不放棄、願意努力，總有一天也能穿著屬於自己的名字，站上想去的舞台。」

發布會現場也宣布夢想公益計劃，夢想家、Mizuno 以及阿吉將共同捐贈 1,000雙球鞋，透過林俊吉親自陸續回饋校園，為熱愛籃球的學生們送出最實際的助攻，以行動傳遞對基層籃球的支持與關懷。

2026WBC世界棒球經典賽看東森