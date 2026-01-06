TPBL／夢想家重磅補強！簽下NBA資歷洋將班提爾

夢想家今（6）日正式宣布簽下班・班提爾。（圖／夢想家提供）





福爾摩沙夢想家今（6）日正式宣布，簽下班・班提爾（Ben Bentil），正式披上夢想家戰袍。現年 30 歲的班提爾，身高 204 公分、體重 110 公斤，具備多國職業聯賽征戰經驗，生涯曾效力於美國、中國、法國、西班牙、希臘、義大利、塞爾維亞、日本、土耳其與以色列等地聯賽。

班提爾來自迦納共和國 ( Republic of Ghana )，大學就讀 NCAA D1 普羅維登斯學院（Providence College）。2015-16 賽季他以主力身分繳出場均 21.1 分、7.7 籃板、1.1 助攻，外線命中三成二，展現內外兼具的全面身手。

2016 年 NBA 選秀中，班提爾於第二輪第 51 順位獲波士頓塞爾提克（Boston Celtics）選中，正式展開職業生涯，後續也在 NBA 累積實戰經驗留下出賽成績。

後續轉戰歐洲，2021-22 賽季他加入義大利米蘭奧林匹亞（AX Armani Exchange Milano），隨隊拿下義大利甲級聯賽（LBA）冠軍與義大利盃冠軍，該季出賽 29 場，繳出場均 9.1 分、4.3 籃板。

2022-23 賽季轉戰貝爾格勒紅星（Crvena zvezda），再添冠軍經歷，隨隊奪得塞爾維亞聯賽（Košarkaška liga Srbije）冠軍，並拿下 2023 年塞爾維亞盃（Radivoj Korać Cup）冠軍。

2023-24 賽季則在日本 B.LEAGUE B1 聯盟展現穩定火力，效力群馬雷鶴（Gunma Crane Thunders）出賽 50 場，繳出場均 17.0 分、5.5 籃板、1.5 助攻，同時三分命中率突破四成，外線火力穩定，展現穩定輸出與掌控比賽節奏的能力。

夢想家總經理韓駿鎧表示：「班提爾具備國際高強度賽場經驗，能在團隊中提供機動性與外線能力，並以成熟的閱讀比賽提升團隊進攻流動性。我們相信他的加入能補強戰力，讓球隊陣容更完整。」

球團也補充，因應本季戰況競爭激烈，團隊在外援配置上提前進行更周全的評估與準備，以維持輪替彈性與戰力穩定，並在聯盟登錄規範與時程內保留調整空間。

談到加盟夢想家，班提爾表示：「我第一次在日本打球時就很喜歡亞洲，因此一直希望能再回到亞洲發展。這次與總教練簡浩交流後，我留下非常好的印象，也感受到夢想家就像一個大家庭，所以我想成為其中的一員。」

他也提到，「我跟目前也在隊上的湯普金斯是很好的朋友，他跟我分享了台灣人的友善與熱情，也有朋友告訴我，如果有機會帶著家人來台灣打球與生活，真的不用猶豫，因為這裡的文化非常棒。」

談及場外生活，班提爾表示：「除了籃球外也熱愛美食、音樂與電玩，平常也會閱讀、下廚，期待在融入球隊之餘探索台灣在地料理與生活節奏。」

