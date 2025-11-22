TPBL》夢想家7人破十 斬斷攻城獅3連勝

福爾摩沙夢想家22日靠著7名球員得分達兩位數，其中霍爾曼20分、8籃板及6助攻表現最佳，全隊更投進本季新高13顆三分球，終場113比98甩脫新竹御嵿攻城獅糾纏，除了拿下主場3連勝，也中止攻城獅最近3連勝。

恩尼斯也有19分、12籃板，跟湯普金斯同樣拿下16分的馬建豪說：「我們就是從防守做起，盡量做簡單的事情，努力減少失誤。」當他在最後1分23秒完成致勝「三分打」，不禁振臂高呼慶祝，「因為那一球蠻關鍵的。」

廣告 廣告

「我們擁有整整10天準備時間，就是修改一些進攻上的小細節，讓球員更容易找到攻擊點，」夢想家總教練簡浩表示，「畢竟他們投進本季新高13顆三分球，看來他們今天知道出手機會在哪裡，也更有信心出手。」

先前因為膝蓋不適，直到昨天才首度登場的陳振傑，替補貢獻10分、3籃板與3助攻，他說：「我很久沒比賽了，剛回來就是盡量照體系做好攻守。」簡浩也稱讚，「看來振傑沒生鏽，一上去就馬上抓到節奏，很敢投！」

高國豪雖拿本季新高28分，克雷格同樣也有28分，卻無力幫助攻城獅扭轉戰局，攻城獅總教練威森說：「團隊上很多要修正的地方，比賽尾聲的問題還是出在防守端，我們防守設定上的漏洞，都被夢想家抓到攻擊。」