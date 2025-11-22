TPBL》夢想家7人破十 斬斷攻城獅3連勝
福爾摩沙夢想家22日靠著7名球員得分達兩位數，其中霍爾曼20分、8籃板及6助攻表現最佳，全隊更投進本季新高13顆三分球，終場113比98甩脫新竹御嵿攻城獅糾纏，除了拿下主場3連勝，也中止攻城獅最近3連勝。
恩尼斯也有19分、12籃板，跟湯普金斯同樣拿下16分的馬建豪說：「我們就是從防守做起，盡量做簡單的事情，努力減少失誤。」當他在最後1分23秒完成致勝「三分打」，不禁振臂高呼慶祝，「因為那一球蠻關鍵的。」
「我們擁有整整10天準備時間，就是修改一些進攻上的小細節，讓球員更容易找到攻擊點，」夢想家總教練簡浩表示，「畢竟他們投進本季新高13顆三分球，看來他們今天知道出手機會在哪裡，也更有信心出手。」
先前因為膝蓋不適，直到昨天才首度登場的陳振傑，替補貢獻10分、3籃板與3助攻，他說：「我很久沒比賽了，剛回來就是盡量照體系做好攻守。」簡浩也稱讚，「看來振傑沒生鏽，一上去就馬上抓到節奏，很敢投！」
高國豪雖拿本季新高28分，克雷格同樣也有28分，卻無力幫助攻城獅扭轉戰局，攻城獅總教練威森說：「團隊上很多要修正的地方，比賽尾聲的問題還是出在防守端，我們防守設定上的漏洞，都被夢想家抓到攻擊。」
其他人也在看
TPBL》團隊火力爆發7名球員得分上雙 夢想家主場退攻城獅止3連敗
福爾摩沙夢想家今天（22日) 在臺中主場迎戰新竹御嵿攻城獅，夢想家開局與攻城獅形成拉鋸，但團隊逐步靠緯來體育台 ・ 1 天前
TPBL／夢想家全隊7人得分皆兩位數 狂轟113分斬斷攻城獅3連勝
在上半場還剩8分30秒，劉丞勳籃下拋進兩分後，攻城獅突然陷入進攻低潮，整整4分多鐘得分掛零，讓夢想家趁機打出10比0小高潮拉開差距到15分，幸好高國豪攜手克雷格全力追分，打完上半場，攻城獅追成50比55，高國豪半場16分，夢想家以恩比斯17分最高。靠著三名洋將輪流發威，夢...CTWANT ・ 1 天前
TPBL莊博元致勝抄截 雲豹主場2分險勝國王
（中央社記者黎建忠台北22日電）TPBL雲豹今天在主場迎戰新北國王，雙方鏖戰到讀秒階段，在終場前14秒雙方平手時，雲豹靠著莊博元的關鍵抄截，儘管上籃沒進，但後續克羅馬補進2分，終場以103比101險勝國王。中央社 ・ 1 天前
WTT挑戰賽》激戰7局打敗哥哥 法國眼鏡弟今年第2冠驚險到手
世界排名第7的法國「眼鏡弟」F.勒布朗，今晚在2025年WTT馬斯開特球星挑戰賽男單決賽，第5局在10:7聽牌下雖然連續錯失4個冠軍點，被哥哥A.勒布朗逼進決勝局，最終仍以4:3驚險贏得「勒布朗內戰」，也是他繼突尼斯挑戰賽之後，今年第2座WTT男單冠軍。自由時報 ・ 1 天前
TPVL》開季14連勝！臺中連莊直落三完封桃園雲豹飛將
臺中連莊22日作客桃園雲豹飛將主場中原大學，展開台灣職業排球聯賽第 27 場次例行賽，本場比賽臺中連莊以全新面貌登場，先發自由球員改由本季重磅加盟的雅加達亞運銅牌好手蘇厚禎上陣，搭配吳宗軒、薩蘭迪、施琅、漢佳，快攻部分則由施宗諭、蔡秉諺兩人一肩扛起。雙方經過三局激戰後，臺中連莊以25比15、25比15、26比24甜蜜笑納開季14連勝！中時新聞網 ・ 1 天前
TPBL》雲豹6連勝後吞首敗是傷害也是好事 林信寬：一直贏下去不會知道問題
TPBL龍頭桃園雲豹今克服13分落後，靠莊博元的關鍵抄截以103：101拿下勝利，也送國王2連敗，林信寬認為，週三不敵高雄海神吞下首敗，對球隊而言不是壞事，這場勝利要歸功團隊快速修正問題。雲豹今大半時間都處於落後，比賽終了前11秒，靠著莊博元的關鍵抄截與克羅馬進2分，上演逆轉秀，賽後以7勝1敗續居聯自由時報 ・ 1 天前
TPBL》致命失誤後未回防 林彥廷坦言當下嚇到：這是不好的示範
新北國王今浪費13分領先，以101：103不敵桃園雲豹，苦吞2連敗，排名也被夢想家超越，掉到聯盟第6名，末節讀秒階段發生失誤林彥廷賽後自責表示，自己難辭其咎，會從錯誤中學習。國王後衛林彥廷今在倒數13秒發生傳球失誤，讓莊博元抄截成功，隨後克羅馬上籃得手，國王終場以2分差惜敗，林彥廷今在防守端有效限制自由時報 ・ 1 天前
WTT》馬斯開特賽 鄭怡靜、林昀儒爭冠 不敵黑馬英田理志、佐藤瞳
東京奧運桌球混雙銅牌組合鄭怡靜與林昀儒，今天在WTT馬斯開特賽決賽面對日本的英田理志、佐藤瞳，最終以9比11、5比11、6比11輸球，挑戰本季第2冠失利。TSNA ・ 1 天前
NBA盃》關鍵時刻灰狼中暑 太陽逆轉險勝
打到讀秒階段還領先8分，照說灰狼早已勝券在握，偏偏灰狼接下來連續3次失誤，愛德華茲還來個兩罰落空，讓太陽趁機追上，更靠格萊斯皮最後6.4秒投進致勝球，終場114比113逆襲灰狼，也搶到NBA盃2連勝。中時新聞網 ・ 1 天前
TPBL》莊博元終場前關鍵抄截 雲豹103比101逆轉勝國王
台啤永豐雲豹今天（22日）在主場迎戰新北國王，比賽大半時間都處於落後的雲豹，在比賽終了前11秒，靠著緯來體育台 ・ 1 天前
日職》背號73 林安可加盟西武獅
從「東方特快車」郭泰源開啟緣分，西武獅一直是與台灣關係最密切的日職球團，22日再宣布與中職統一獅強打林安可簽訂合約，成為隊史吸收的第10名台灣好手，明年將穿著73號球衣征戰日職。中時新聞網 ・ 1 天前
AI估值過高 巴菲特指數連5月破200％
Google執行長皮查伊（Sundar Pichai）近日示警，AI有「非理性繁榮」風險，若投資泡沫破滅，沒有公司能倖免，此話一出，全球股市暴漲暴跌；亞太商工總會執行長邱達生警示，美國巴菲特指數已連5個月破200％，比2008年金融海嘯前還高，股市確實出現泡沫信號。中時新聞網 ・ 1 天前
TPBL》致命發球失誤釀禍！ 雲豹2分險勝國王
新北國王今（22日）作客桃園台啤永豐雲豹，兩隊本季首度碰頭便上演拉鋸戰，全場比分緊咬到最後一刻。決勝時刻國王後場發球發生致命失誤，雲豹「蔣公」克羅馬放進關鍵 2 分，李愷諺最後一擊未能命中，雲豹最終以 103：101 力克國王，收下主場勝利。TSNA ・ 1 天前
TPBL／高國豪轟28分白忙一場 攻城獅遭夢想家斷3連勝
在開季6連勝的桃園台啤永豐雲豹於日前遭到中斷連勝後，3連勝的新竹御嵿攻城獅也在今天踢到鐵板，在作客福爾摩沙夢想家的比賽中，遭到夢想家6人得分上雙得多點開花攻勢轟炸，最終以98：113終止近期3連...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
NBA》控衛之神保羅本季最後一舞 將退休結束21年生涯
老兵不死，只是凋零。快艇老牌控球後衛保羅（Chris Paul）確定「最後一舞」，將在2025-26賽季後退休，結束長達21年的輝煌職業生涯。據美媒《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，曾12次入選明星隊、11度年度最佳陣容、2006年的年度新秀、並獲NBA75大球星等殊榮的自由時報 ・ 22 小時前
趙彭博上周第5洞戰績
★操盤心得★ 上周選股表現不佳，甚至有持股跌幅超過1成，顯示再成熟的選股方法也會遇到失靈的時刻。市場環境瞬息萬變，短線波動難以避免，但操作紀律與方法的一致性仍是長期獲利的核心。面對逆風時，更應檢視風控、堅持策略，而非被短暫績效動搖。工商時報 ・ 1 天前
陳立委上周第5洞戰績
★操盤心得★ 上周非農數據超預期，Michael Burry25日公布新動向，重挫台股逾千點，技術超賣訊號閃現，季線失守。目前市場情緒易受AI議題及宏觀數據牽動，操作宜避高追漲，季線附近分批加碼。聚焦業績題材，耐心等待KD黃金交叉，轉守為攻。工商時報 ・ 1 天前
TPBL》沒有奇蹟只有累積 戰神前鋒張兆辰破繭而出力拚進步獎
台北台新戰神前鋒張兆辰邁入職業生涯第三年，熬過新人蹲板凳的時期，本季至今表現不俗，也希望能力拚年度進步獎。張兆辰在2023年選秀首輪獲得當時甫成軍的戰神青睞，上季在TPBL僅出賽12場，場均上場時間4分38秒，平均僅拿下0.8分、0.8籃板，他坦言，機會不多時難免會洩氣，「有時候練球狀況還不錯，但沒自由時報 ・ 13 小時前
TPBL》李愷諺遭不理性球迷辱罵三字經 國王深夜發聲明：對人身攻擊零容忍
新北國王今以101：103不敵桃園雲豹，苦吞2連敗，賽後卻出現不理性球迷以三字經辱罵李愷諺，國王球團稍早鄭重發出聲明，強調對於任何形式的人身攻擊零容忍。在林書緯因國家隊集訓缺陣下，李愷諺今再度扛起球隊後場重任，上場40分鐘貢獻16分，以及本季新高14助攻，不料賽後卻在社群遭到球迷辱罵，也讓球團緊急發自由時報 ・ 1 天前
AI電力升級》電源雙雄廠 大啖HVDC商機
AI機櫃設計功耗自NVIDIA GB系列的130kW、推升至Vera Rubin的220kW，未來次世代更上看600kW，使資料中心供電架構面臨壓力。市場預期電力將在2026～2027年間，成為AI基礎設施升級主軸，全球供電體系正從傳統交流邁向HVDC（高壓直流）及獨立電源櫃（Power Rack）架構。工商時報 ・ 1 天前