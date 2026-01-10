TPBL》威力斯傷退 夢想家賞戰神3連敗
原本賽前暫居聯盟得分王與籃板王的台北台新戰神洋將威力斯，卻在首節遭到布依德戳傷右眼，造成眼球滲血退場送醫，僅剩兩名洋將可用的戰神，終場91比110輸給來犯的福爾摩沙夢想家，除吞3連敗，排名也落到第6。
戰神總教練許皓程表示，下半場僅剩兩名洋將可以出賽，並不是輸球的理由，「而是我們下半場做了很多不合理的出手與時機點選擇，不過至少我們對於對方的三分球壓制，比起前兩場好上許多，充分展現防守侵略性。」
史東攻下全場最高27分，基德也有18分，貢獻16分、6助攻的丁聖儒說：「面對夢想家下半場改變區域防守，身為控球的我，沒有找到好的出手選擇，更沒串聯起我們團隊攻勢，這是我以後要努力修正的地方。」
夢想家總教練簡浩說：「我們上半場受制戰神內線，打得並不好，下半場我們改變策略，加上威力斯受傷，我們打更團結，每個上場球員都有貢獻，更有合理出手。不管前面犯什麼錯，這就是我們所謂『下一球的心態』。」
馬建豪昨拿全隊最高20分，也有19分進帳的林俊吉說：「我們上周的會議很重要，大家都有說出各自心聲，講完之後也都願意犧牲自己，更有默契地一起打球。」布依德18分、8籃板，湯普金斯16分、14籃板及3火鍋。
