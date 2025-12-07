TPBL》威力斯凶猛雙廿 戰神延長險勝海神

台北台新戰神7日進行本周主場3連戰的最後一場，面對肢體碰撞強悍的高雄全家海神，戰神努力對抗，兩隊4節賽事分差不超過8分，全場14次互換領先，直到第4節讀秒階段都勝負難料，延長賽一開始，戰神連得4分要回氣勢，最終96比91留住勝利。

戰神威力斯此役貢獻39分、20籃板、4抄截，他謙虛表示，自己只是在對的時間出現在對的地方，感謝隊友找到他、把球給他；戰神總教練許皓程指出，這是球隊本周第3戰，有兩、三個球員後面都抽筋了，大家還是奮戰到延長賽，他以球員的表現驕傲、高興，希望可以保持下去，「不過失誤跟破全場的問題要修正。」

廣告 廣告

戰神外援洛夫頓因為膝蓋積水此役缺陣，也讓丁聖儒有更多發揮空間，他也繳出12分、9助攻，許皓程回應：「丁丁是我們想好好培養、倚重的大將，儘管他受限身高174公分，仍展現決心跟球商，每天都有進步，球隊請來洛夫頓雖會壓縮他上場時間，但球隊也針對本土球員花時間栽培，只要給機會，相信他們都能表現很好。」

這場比賽兩隊總共發生52次失誤，戰神30次、海神22次，海神總教練費雪表示，團隊助攻20次卻發生超過20次失誤，這樣的比例很不應該，戰術執行上要有更好選擇，球員比賽後段能量不太夠，也導致錯過勝利。