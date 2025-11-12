TPBL》小胖代掌兵符開門紅 國王逆襲夢想家

今（12）日在新莊體育館福爾摩沙夢想家作客衛冕軍新北國王，兩隊都背負著3勝4敗的戰績迎戰，這也是洪志善暫代總教練後的首戰，雙方陷入泥巴仗，終場國王在洋將桑尼、林書緯帶領下拿下勝利。

綜觀今天賽局，夢想家和新北國王都十分有侵略性，夢想家雖一度拉出了13分差的優勢，但失誤不斷，全場總計27個失誤，最後反倒被國王反超，最終國王在洋將桑尼拿下26分8籃板、林書緯11分8助攻的帶領下，以94 ：91拿下勝利。

首節開賽，兩隊你來我往、互有攻防，夢想家開局在外線投10中1，表現不佳，只能仰賴內線頻頻強攻，國王在末段進攻突然大當機，出現了長達五分鐘的得分荒，讓夢想家一口氣打出了16：0的攻勢，首節以29 ：20，夢想家暫時領先。

次節國王的進攻仍然找不到節奏，最後在林彥廷的三分球，才終結了跨節長達8分鐘的得分荒。但雙方失誤頻頻，加上今天裁判尺度較嚴，導致比賽節奏較為破碎，兩邊進攻也陷入混亂，尤其在外線的表現都不理想。雙方始終僵持在10分差距。直到國王隊洋將桑尼最後連得5分，完成一記高難度的壓哨三分，才將差距縮小。

下半場，雙方失誤還是持續進行，1分鐘內就出現3次失誤。國王隊的桑尼下半場逐漸回暖，連投帶切，連拿5分，帶領隊伍找回攻防狀態，持續將比分追近；夢想家雖靠著蔣淯安、高柏鎧的零星火力死守，卻擋不住桑尼攻勢，國王將比分追到只差1分。

國王隊在最後一節靠著李愷諺、洋將傑登連罰帶切，取得首次領先，一度領先7分，拉開差距，雙方互不相讓，但夢想家最後3分鐘時，防守上出現溝通失誤，國王隊的林書緯、桑尼接連三分球，取得領先，雙方最後雖有來有往，但新北國王仍成功守下勝利。

林書緯賽後表示球隊正在打出衛冕軍氣勢。（圖／擷取自TPBL YouTube頻道）

本場比賽拿下11分、8助攻的林書緯賽後表示，換帥後，球隊持續鼓勵洪志善，幫他拿下開門紅，感到很開心，感覺逐漸找回氣勢，氛圍非常好。新北國王本週六（15日）將作客台新戰神。