TPBL》布里茲克大三元 海神阻斷連敗力剋雲豹

今（19）日台啤永豐雲豹於桃園巨蛋主場迎戰高雄全家海神，海神靠著洋將布里茲克大展身手，拿下28分、11籃板、12助攻大三元，蘇文儒也挹注生涯新高31分，終場海神以112比90 ，成功阻擋雲豹連勝之旅，也終結了海神的6連敗。

雲豹整場防守漏人不斷，不論是內外線都讓海神予取予求，進攻節奏也略顯破碎。上半場雲豹防守就出現狀況，不但在三分線上多次放空，換防也有許多瑕疵，讓海神進攻頻頻得手，首節就拉出35比18的領先優勢。

雲豹控衛高錦瑋攻下全隊最高19分7助攻。（圖／台啤永豐雲豹提供）

次節雲豹做出調整，雖然一度將比分追近至個位數，但還是無法有效限制住海神的攻勢。海神以蘇文儒為首，上半場就砍下21分，以61比50領先。

海神得分後衛後衛蘇文儒，全場攻下生涯新高31分，包含6顆三分球。（圖／高雄海神提供）

下半場，雲豹防守放空問題再次出現，海神的胡瓏貿與布里茲克投進三分，進攻火力也持續發威，反觀雲豹進攻不順，比數一度被拉開到20分以上，最後一節雲豹持續熄火，無力回天，終場由海神獲勝，終結6連敗。

海神洋將布里茲克大展全能身手，拿下大三元，是本賽季第三人有此表現。賽後記者會時，布里茲克表示，今天全隊表現都很好，總共取得32個助攻，隊友們都各司其職，讓這場球打得比較輕鬆。總教練費雪也很滿意球隊的防守做得很確實，期許球隊可延續氣勢。

雲豹今天整體外圍防守表現不盡理想，雲豹總教練羅德爾對此表示，海神確實把握了很多三分空檔，讓球隊很難在防守上發揮，同時也讚賞到，今天海神真的打得太好了。

台啤永豐雲豹將在本週末22、23日，在桃園巨蛋迎戰新北國王與中信特攻，並推出「Leopards Drag Party 變裝派對」，雲豹啦啦隊「浪LIVE電豹女」也將以不同風格盛裝亮相。