TPBL》一度領先19分險翻車 雲豹驚險收下三連勝
桃園台啤永豐雲豹今（6）日在桃園巨蛋迎戰新竹御嵿攻城獅，雲豹開場就取得大幅度領先，不料最後一節遭到攻城獅反撲，比分一度追到相差1分，最後靠著高錦瑋投進關鍵三分球，最終以96：94驚險守住勝利，收下三連勝。
雲豹在上半場一度以19分大幅領先，但末節卻遭攻城獅強勢追分，險些出現大逆轉。最後關鍵時刻，莊博元連續搶下進攻籃板，高錦瑋在關鍵時刻投進致勝三分球，才讓球隊化險為夷。
攻城獅前三局雖然一路落後，但仍展現頑強鬥志，德魯攻下20分、18籃板，劉丞勳拿下16分，盧冠軒替補貢獻15分，最後一節更力挽狂瀾，一度打出13：0的攻勢，將比分追到僅差距1分，最終卻沒有把握連續多次罰球，因而功虧一簣，苦吞三連敗。
雲豹則由迪亞洛攻下20分，並抓下8個籃板，克羅馬繳出16分、9助攻與7籃板「準大三元」的全面表現，高錦瑋則拿下16分與5助攻，並投進全場最重要的一球。林信寬貢獻15分，他坦言，命中率起伏，賽後向球迷致歉，並承諾會持續檢討與進步。米勒同樣有15分進帳，展現團隊火力。
其他人也在看
NBA》快艇無預警解約Paul 勇士Green警告全聯盟球員「沒人是安全的」
洛杉磯快艇在開季經歷5勝16敗的掙扎期後，將球隊老將Chris Paul直接送回家，之後總管Lawrence Frank也透過聲明表示，將會與Paul解約，結束合作關係。而曾與Paul並肩作戰的金州勇士前鋒Draymond Green在自己的Podcast中發表感言，並認為這件事應該讓全聯盟球員提高警覺：「如果你是NBA球員，這件事應該會讓你感到不安，因為它告訴你同樣的事也可能發生在你身上。」Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前 ・ 13
NBA/雷霆用「雙威廉姆斯」守死戴維斯 AD整場拿2分生涯最慘
達拉斯獨行俠今（6日）慘敗給整季未曾在主場輸過球的奧克拉荷馬雷霆，當家長人戴維斯（Anthony Davis）尤為悽慘，整場比賽僅拿下2分，成為他職業生涯最悽慘的一場比賽。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
NBA》絕殺球不刷分！James終結連續1297場得分雙位數紀錄
洛杉磯湖人隊球星LeBron James NBA生涯最不可思議的其中一項紀錄，2025年12月5日正式劃下休止符，而且他還是主動犧牲可能延續紀錄的可能性，為球隊傳出勝利的助攻。Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前 ・ 3
NBA》太戲劇！勇士狂追24分差點逆轉 卻被賞了再見火鍋吞2連敗
勇士今天作客七六人，雙星柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler）都因傷休兵，最多曾陷入24分落後，但最後關頭超車，只是最後8秒七六人取得最後一擊機會，艾奇康（VJ Edgecombe）補籃放進超前分，最後0.9秒莫爾頓（De'Anthony Melton）快攻上籃，卻遭自由時報 ・ 1 天前 ・ 3
NBA》James讓後人難以超越的高牆！連續1297場得分雙位數紀錄有多誇張
湖人隊球星詹姆士日前中斷個人連續1297場得分達到雙位數的紀錄，毫無疑問地，這將和張伯倫單場100分一樣，成為後人最難以望其項背的數據障礙之一。Yahoo奇摩運動 ・ 13 小時前 ・ 2
NBA》字母哥受傷又深陷交易傳聞！ 右小腿傷勢要缺席2-4週
NBA密爾瓦基公鹿隊球星「字母哥」(Giannis Antetokounmpo)昨天在出戰活塞隊比賽中，只打3分鐘就因右小腿拉傷退場，沒再回到場上，根據美國媒體《ESPN》報導，他可能將缺席2到4週的時間。TSNA ・ 1 天前 ・ 發起對話
NBA／杜蘭特31000分！史上第8人 1141場達陣追平詹姆斯並列史上第3快
賽前差4分可以達成生涯31000分里程碑，「KD」杜蘭特（Kevin Durant）6日在主場迎戰前東家太陽的比賽不僅達標還寫下紀錄，他在生涯第1141場出賽進入31000分俱樂部，追平詹姆斯（LeBron James）並列NBA史上第3快。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 發起對話
NBA》Stephen Curry今日數據 勇士賽程、直播資訊
金州勇士頭號球星Stephen Curry出戰NBA 2025-26賽季。Yahoo奇摩運動 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
NBA／放棄連續1297場得分上雙 詹姆斯球傳給八村壘絕殺！賽後喊不後悔
湖人5日作客暴龍，讀秒階段當家球星詹姆斯（LeBron James）找到底線的八村壘，用三分球123：120絕殺暴龍，最後一擊的機會詹姆斯因為選擇把球傳掉，讓他生涯連續得分上雙的紀錄遭中斷，不過賽後他表示完全不後悔，認為自己是做「對的事。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
「死神」杜蘭特31000分史上第8人！下個目標直指張伯倫與諾威斯基
體育中心／王人瑞報導37歲的「死神」杜蘭特（Kevin Durant）今天對太陽再度繳出驚人火力，不但攻下全隊最高28分，更成為NBA史上第8位生涯得分突破3萬1000分的球員，寫下新的里程碑。FTV Sports ・ 9 小時前 ・ 發起對話
NBA／詹姆斯中斷1297場雙位數得分紀錄後輪休 里夫斯轟36分救不了湖人
前一場比賽助攻八村壘投進決殺三分球，讓自己的連續得分雙位數場次停在1297場，6日湖人繼續在客場面對塞爾提克，詹姆斯（LeBron James）這場比賽沒有在出賽名單，湖人最多落後29分，終場105：126輸球。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 發起對話
Joeman爆熱戀蕭伊！激瘦近照「撞臉林俊傑」網驚：JJ還是九妹？
百萬YouTuber Joeman（九妹）2023年7月宣布與妮婭（Niya）分手後，近日登上乾媽吳淡如節目，談及感情狀態疑似默認有新歡，女方則被起底似乎是網紅蕭伊。一舉一動備受關注的他，近日前往杜拜旅遊，意外撞臉金曲歌王林俊傑，也掀起網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 20
趙震雄宣佈退出演藝圈 瞬間掀輿論熱議粉絲震驚不已
韓國影帝趙震雄陷入醜聞風暴，演藝生涯面臨重大轉折，宣布正式引退，震撼娛樂圈與粉絲。韓國媒體《Dispatch》揭露，趙震雄（本名趙元俊）高中二年級時，曾涉及偷車及其他不當行為，引發網路熱議。儘管經紀公司強調，趙震雄並未涉及性犯罪，但過去的不當紀錄仍造成廣泛討論。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 44
入冬最強冷空氣「這天」報到！ 平地最低溫恐跌破10度
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導氣象專家吳德榮表示，未來一週天氣將出現明顯變化，明（7）日全台天氣晴朗穩定、白天微熱早晚偏涼，但自下週一（8日）東北...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 2
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 1 天前 ・ 87
驚！年輕男去露營….1個月後「手掌1症狀」 竟感染梅毒了
醫師蘇信豪表示，最近他在診間遇到一位年輕男性患者，一臉無奈地伸出雙手地說，他一個月前去露營，回來後手掌就出現紅色斑點，不知是毒蟲咬到，或接觸到髒東西過敏。因此，男子去藥局買了止癢藥膏、類固醇藥膏，擦了一個月未見好轉，不痛不癢，但反而更多了。經抽血檢測，男子確實感染了「梅毒」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 106
25歲女為瘦身「半年天天吃水煮餐」 劇烈腹痛就醫才知慘了：胰臟已大面積壞死
想快速瘦身的朋友注意了！大陸一名25歲女網紅為了短期減重，半年來每天只吃水煮雞胸肉和青花菜，結果因劇烈腹痛送醫，檢查發現胰臟已大面積壞死。醫生警告，減重不是「吃得越少越好」，錯誤方法可能傷身，健康永遠比體重數字重要。姊妹淘 ・ 1 天前 ・ 12
粿粿傳談定百萬離婚費！要求「范姜彥豐不咬王子」
明星夫妻檔范姜彥豐、粿粿（江瑋琳）的婚變延燒一個多月，今（5日）傳出重大進展。據悉，兩人經過協商，談好百萬贍養費，粿粿還要求范姜彥豐簽下離婚協議後，不再出面咬王子（邱勝翊）。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 98
羅志祥驚傳結婚生子！首露面全說了 驗DNA證明親子關係
藝人羅志祥近日推出新書《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》，卻因書中提到與經紀人小霜合作 27 年的深厚情誼，再度遭網路惡意揣測兩人「關係不尋常」。甚至有不實謠言影射小霜的一對混血兒女「其實是羅志祥親生」，引發社群瘋傳。面對無端攻擊，小霜日前主動在社群公開親子鑑定報告，結果顯示「親子關係為 0%」，正式替羅志祥與孩子還清白。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 24
高市早苗稱「尊重台灣屬中」！民進黨回應了
[NOWnews今日新聞]高市早苗昨（3）日公開重申，理解並尊重1972年《日中聯合聲明》內容，該聲明內容則指台灣是中國一部分，和最初「台灣有事論」說法不同，被網友解讀為「支持台灣是中國的一部份」。對...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 377