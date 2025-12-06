TPBL》一度領先19分險翻車 雲豹驚險收下三連勝

桃園台啤永豐雲豹今（6）日在桃園巨蛋迎戰新竹御嵿攻城獅，雲豹開場就取得大幅度領先，不料最後一節遭到攻城獅反撲，比分一度追到相差1分，最後靠著高錦瑋投進關鍵三分球，最終以96：94驚險守住勝利，收下三連勝。

雲豹在上半場一度以19分大幅領先，但末節卻遭攻城獅強勢追分，險些出現大逆轉。最後關鍵時刻，莊博元連續搶下進攻籃板，高錦瑋在關鍵時刻投進致勝三分球，才讓球隊化險為夷。

攻城獅前三局雖然一路落後，但仍展現頑強鬥志，德魯攻下20分、18籃板，劉丞勳拿下16分，盧冠軒替補貢獻15分，最後一節更力挽狂瀾，一度打出13：0的攻勢，將比分追到僅差距1分，最終卻沒有把握連續多次罰球，因而功虧一簣，苦吞三連敗。

雲豹則由迪亞洛攻下20分，並抓下8個籃板，克羅馬繳出16分、9助攻與7籃板「準大三元」的全面表現，高錦瑋則拿下16分與5助攻，並投進全場最重要的一球。林信寬貢獻15分，他坦言，命中率起伏，賽後向球迷致歉，並承諾會持續檢討與進步。米勒同樣有15分進帳，展現團隊火力。