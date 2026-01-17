TPBL》戰神內線失守 慘遭馬可雙廿擊潰

由於新洋將梅克剛到台灣，連時差都還沒調，台北台新戰神17日只好選擇讓他登錄卻不上場，僅用基德、史東兩名洋將撐完全場，自然內線劣勢明顯，尤其是完全守不住新北中信特攻洋將馬可，讓他單場貢獻24分、20分。

加上「亞喵」謝亞軒單場投進5顆三分球、包辦23分，特攻終場95比79輕取地主戰神，總算中止3連敗，特攻總教練莫米爾說：「這場贏球很關鍵，畢竟目前各隊戰力平均，想贏球很不容易，今晚是並不輕鬆的勝利。」

全場投11中9，卻也有9失誤的謝亞軒說：「對方禁區處於劣勢，所以我們球都盡量往裡面打，讓對方協防內線，造成外圍出現空檔，我的進攻感覺自然不錯，但失誤真的太多了。」莫米爾連忙補充，「沒關係，他準就好。」

廣告 廣告

戰神總教練許皓程表示，原本梅克賽前表達自己想要上場幫忙打球的態度，但他做完賽前熱身，整個人看起來超想睡覺，「基於我們保護球員的立場，球員的安全還是優先考量，至於明天能否打，仍要看他在賽前狀況而定。」

戰神以基德24分最高，攻下17分的丁聖儒表示，受到只有兩名洋將可用影響，戰神下半場球的輪轉明顯比較不順，「我們可以發揮的空間有限，但我該要扛起這個幫助球隊攻守順暢任務才對，不是拿只有雙洋當藉口。」