TPBL／戰神洋將異動！終止齊曼加合約 迎來全美五星高中生

台新育樂今宣布，身高 211 公分的中鋒梅克（Makur Maker）正式加盟臺北台新戰神。年僅25歲的梅克具備身材優勢與良好移動能力，能助於鞏固內線。

台新育樂總經理林祐廷認為，兼具身高條件與機動性的長人並不常見，此次特別看重梅克的年齡條件與防守影響力，「他的移動速度與防守範圍表現出色，能有效鞏固防線，外線亦具備一定威脅，幫助提升團隊整體戰力。」

出身籃球背景家庭的梅克，家族中不乏職籃好手，堂哥Thon Maker曾於2016年NBA選秀會首輪第10順位被密爾瓦基公鹿選中，其弟弟Matur Maker則於 2024 年短暫來台效力富邦勇士。

梅克在高中階段即展現極高天賦，曾獲評選為「全美五星高中生」，於 2020 年全美整體排名中名列前 20 名，為同屆評價最高的中鋒之一，其後選擇加盟 Howard University，一度成為全美關注焦點。

進入職業舞台後，梅克透過澳洲 NBL「Next Star」計畫加盟 Sydney Kings 並隨隊奪冠，隨後歷經 NBA 夏季聯賽與發展聯盟體系磨練，並陸續效力中國與沙烏地阿拉伯等職業聯賽。

2023 年於中國 NBL 效力遼寧飛狼期間，場均出賽 32.8 分鐘，繳出 28.1 分、11.2 籃板的亮眼成績；2025 年代表利比亞球隊出戰 FIBA Intercontinental Cup，三場比賽場均貢獻 13.7 分、9.7 籃板，三分球命中率達 46.2%，展現其在內線終結、防守影響力，以及穩定的外線投射能力。

談到梅克的角色定位，台新育樂總經理林祐廷表示：「我們期待他能在防守端扮演重要角色，為團隊守護禁區。」

戰神技術教練瓊斯分享，曾在梅克高中時期指導過他，認為他具備後衛等級的控球能力，此外三分投射相當出色，運動能力也很好，「防守端能展現強度與對抗性。」

瓊斯也指出，梅克是一名重視團隊的球員，能在場上做出正確判斷，無論在攻守兩端或休息室內，都能為球隊帶來正面影響。

於洋將陣容調整上，齊曼加（Jordy Tshimanga）本季出賽8場，場均貢獻 11.1 分、12.8 籃板、1.8 抄截與 1.3 阻攻，整體表現未如預期，經雙方溝通後，合意解除合約，台新育樂總經理林祐廷表示：「感謝齊曼加在效力期間的投入與付出，並祝福他未來職涯發展一切順利。」

