TPBL》戰神首勝龍頭雲豹 總算結束3連敗

TPBL近期苦吞3連敗的台北台新戰神，11日在主場迎戰近期2連勝的聯盟目前龍頭台啤永豐雲豹，首節戰神以19投16中高命中率轟下40分、取得雙位數領先，全場最多落後21分的雲豹在下半場兩次追到平手，都差一口氣把分數超前，一次次從豹口逃出的戰神，終場114比108獲勝，結束3連敗也是本季首次擊敗聯盟龍頭雲豹。

戰神在前天洋將威力斯首節眼部受傷退場後，與雲豹一役僅能登錄2名洋將，球團和戰神教頭許皓程透露，經過檢查威力斯視網膜有出血，瘀血留在裡面，站立時眼壓變化也會導致頭部不適，目前只能躺著休息。

許皓程提到，儘管現在少了一名洋將，賽前教練團也跟球員信心喊話，第1節也把前幾場提過的開賽專注度不夠問題修正過來，感謝球員一開始就拿出專注度，執行所有攻守戰術。

戰神先發5人得分都上雙位數，史東28分、12籃板，基德24分，錢肯尼18分，雷蒙恩17分、7籃板及5助攻，丁聖儒16分、8助攻；雲豹兩名洋將克羅馬、迪亞洛分別貢獻31分、26分，林信寬23分、3抄截。

丁聖儒目前在聯盟助攻數6.7僅次於克羅馬的7.1，被問到是否有角逐助攻王的想法，他回應：「有機會也想爭取，但還是建立在團隊勝利上，自己也要閱讀進攻、防守，做出相對應的戰術。」