TPBL》找回贏球渴望 國王客場首勝到手

新北國王4日作客高雄全家海神，團隊找回代總教練洪志善強調的贏球的渴望，以不錯的團隊投籃命中率在第2節取得領先，並在第4節穩住被追分的危機，終場國王111比94踢館成功，進帳團隊本季客場首勝。

這場比賽其實雙方失誤次數都控制的不錯，國王8次失誤，海神7次，但在出手把握度國王較占優勢，團隊投籃命中率48.8％技壓海神的34.8％，三分球兩隊都是出手38次，國王命中16球、海神10球，下半場努力追分的海神，第4節一度追到只剩9分差，國王回敬一波連得10分，又把氣勢要回。

洪志善指出，球隊本季開季客場5連敗後，今天終於拿到客場首勝，主要在球的流動好、減少失誤，大家找回贏球的感覺，希望能持續下去，也提醒球員贏球的渴望要再強烈一點，練球時針對心態再提醒，大家也做得越來越好。

此役貢獻18分、6籃板、6助攻的國王後衛林書緯表示，球員之間有開會，坦言現在的國王已經不是之前的國王，大家的態度一定要有所改變，必須更加繃緊精神。

海神近期苦吞4連敗，洋將布里茲克全場21分、15籃板、9助攻，差1助攻就「大三元」，他認為近幾場比賽都有機會贏下，可惜未能堅持到最後而錯過，球隊所有人都在同一陣線，回去好好休息、檢視自己，期待能有所突破。