TPBL》日球迷買季票力挺 遠赴台灣追威力斯

塞普勒斯歸化球員威力斯(Darral Willis)加盟臺北台新戰神，出生於美國威斯康辛州，身高 206 公分的威力斯，曾在2025歐錦賽首戰對波士尼亞攻下22分，包含4記三分球，外帶13個籃板，展現全方位的進攻能力，以及籃板保護力，因此吸引遠在日本的球迷，跨海來台支持。



身高206公分、29歲的威力斯，負責大前鋒、中鋒，2018年曾參加NBA選秀，雖然不幸落選，但威力斯仍沒放棄籃球夢，輾轉至歐洲、韓國、日本等各地繼續打籃球，擁有出色的身體素質與全面技術，內外兼備的進攻火力與籃板掌控力是他的打球特色。



為了威力斯首度跨海來台的吉田美月是資深籃球迷，她在球場上一睹威力斯的表現後，就深受吸引，所以當她聽說威力斯要來台灣打球時，二話不說，立刻買了場邊首排座位的季票，力邀媽媽一同來台，一賭威力斯風采。



為了展現對威力斯的支持，吉田母女不但買季票，還挑選球場首排的貴賓席座位，吉田美月說，她曾在北海道觀賞過威力斯的球技，「威力斯打球，真的是帥爆了！」



吉田母女笑說：「台灣和日本也沒多遠，只要時間允許，我們就會直接飛來台灣，希望威力斯這季不要有傷病，可以健健康康出賽，在場上展現帥氣的英姿。」