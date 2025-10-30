TPBL》林俊吉捐千鞋 助偏鄉小孩追夢

從南投仁愛鄉春陽部落練田徑的小孩，到站穩職籃舞台的好手，TPBL福爾摩沙夢想家林俊吉30日和球團一起宣布擁有第1雙個人簽名球鞋，也會捐出1千雙球鞋為熱愛籃球的偏鄉學生送出溫暖的助攻。

來自南投山上部落，林俊吉從埔里國中、能仁家商、健行科大一路到職業舞台，用汗水與毅力證明自己，如今擁有專屬鞋款，他說：「我唸國小時其實是練田徑的，壓根沒想過有一天能穿上自己的簽名籃球鞋。這雙鞋像是在告訴那個小時候的自己，只要一直努力、不放棄夢想，就能站在你想要的地方。」

在這個發布會的前一天，林俊吉在客場與高雄全家海神的比賽中，於第4節貢獻個人全場18分裡的12分，幫助夢想家穩住領先，成功收下開季首勝、揮別3連敗，他笑說：「真的鬆了一口氣。」

林俊吉希望自己奮鬥的故事啟發更多年輕球員，「我也不是什麼特別的人。從國中一路到現在，每個階段都沒有捷徑。有時候也會懷疑自己，但只要還有熱情，就要繼續往前。」

為了給基層學童幫助，鼓舞小朋友追逐夢想，夢想家、運動品牌Mizuno及林俊吉將共同捐贈1千雙球鞋，透過林俊吉親自陸續回饋校園，以行動傳遞對基層籃球的支持與關懷。