TPBL》林書緯職業新高 送夢想家3連敗

林書緯1月31日全場投24中12，含三分球投9中7，5罰全進，轟下TPBL生涯新高36分，另有8助攻、3籃板、3抄截，帶領新北國王114比97輕鬆送給地主福爾摩沙夢想家3連敗，目前兩隊戰績同為10勝11敗並列第4位置。

「其實這並非我真正的生涯新高得分，過去在SBL，我拿過40分（2018年12月2日對上台啤），」林書緯說，「我記得今天一開賽我投4中0，還是投3中0，我就是繼續進攻籃框且製造犯規，大概是我最近狀況不錯。」

不過林書緯昨天打了40分55秒，確實上場時間較多，國王代總教練洪志善說：「畢竟我們沒有太多本錢調整，當前處於努力爭取季後賽階段，既然今天書緯狀況很好，就多打一點，只要球員允許，我就會讓他多打。」

鐵米也替國王貢獻24分、11籃板，首度穿上國王球衣的喬丹，更拿21分、15籃板，洪志善說：「喬丹本來就是不貪攻型球員，跟書緯、鐵米搭配起來很不錯，也很快可以進入狀況，他更幫助我們降低高柏鎧的威脅性。」

夢想家以班提爾20分、15籃板表現最好，前兩戰合計投15中0的蔣淯安，昨天投14中6、貢獻17分，「就是告訴自己別想太多，畢竟心裡面想法太多種，還是要以贏球為第一目標，但今天我們防守上必須修正進步。」