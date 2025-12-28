TPBL》林書豪球衣榮退 周杰倫驚喜現身

林書豪在球衣退休儀式上致詞，細數自己籃球生涯以來的點點滴滴。（黃世麒攝）

林書豪（右）的好友周杰倫以神祕嘉賓身分驚喜現身。（黃世麒攝）

2025年接近尾聲，TPBL新北國王在28日的主場賽事，為退役球星林書豪舉辦球衣退休儀式。滿場球迷在國王86比82擊退高雄全家海神後，繼續留在球場欣賞國王球團為林書豪舉辦的球衣退休儀式，天王歌手周杰倫、退役名將姚明、「林來瘋」時期的尼克教頭狄丹東尼等職籃、演藝名人透過影片祝福林書豪，林書豪感性說：「永遠會記得今晚。」而林書豪致詞後，周杰倫更驚喜現身，現場氣氛掀起另一波高潮。

林書豪粉絲團「林家花園」提供收藏多時且完整的林書豪歷年球衣，讓進場球迷可以看到「豪小子」在職業籃球奮鬥的軌跡，從美國紐約「林來瘋」到台灣職籃幫助新北國王完成另類2連霸，今年8月底宣布退休，10幾年的職籃生涯林書豪圓滿個人目標、豐富了人生。

拳擊女將林郁婷、跆拳道女將羅嘉翎和羽球男雙好手邱相榤都進場「追星」，林郁婷帥氣的皮衣外套拉鍊拉下後，是林書豪球衣，場邊包括王陽明、吳建豪、KID等藝人也特地到場為林書豪送上祝福，林郁婷感性表示：「林書豪從哈佛大學畢業，可以看到他在學業、籃球專業都有很出色的表現，這樣的精神值得許多運動員仿效。」

林書豪致詞時感謝一路以來幫助過他的人，提到當初自己因為膝蓋傷勢考慮退休時，在家人群組說出想法時，弟弟林書緯難得一口氣打了很長一段留言想要激勵他，就是希望他可以繼續打，昨天林書緯戴著林書豪效力過的尼克隊毛帽出席賽後記者會，酷酷地說：「我很常看到他，今天他的球衣退休儀式就不用再說太多了，整個夏天一起訓練我也跟他聊了很多，他決定退休我們家人之間也說很多了。」

當林書豪致詞結束，開玩笑分享退休後不唱周杰倫的歌時，周杰倫驚喜現身，分享當初出國遊玩時，充當攝影師幫認出林書豪的球迷拍合照留念的小趣事，用輕鬆詼諧的對話緩和原本有點感傷氣氛，也讓現場掀起另一波高潮。