TPBL》林書豪親訴退役主因 透露未來計畫

林書豪28日舉辦「豪情不滅」球迷感謝會，跟777名球迷一一合照。（黃世麒攝）

林書豪28日選在W飯店舉辦見面會，除了一一跟媒體、777名球迷拍照留念，更親口說明自己選擇提前退役的理由，「我想主要是自己達成了當初設定繼續打球的三大目標，然後我的身體告訴自己不該繼續打下去了！」

在林書豪口中的退休前三大目標，分別是重新找回籃球熱情、對於台灣的熱情與跟弟弟林書緯有好的回憶，這些目標都在他2023年返台加盟高雄鋼鐵人打了3個月，然後跟林書緯同在新北國王奮戰兩年且都奪冠順利達成。

林書豪更透露，自己原本都傳簡訊告訴國王高層與隊友，下一季還要繼續打了，卻在當時只睡兩小時後驚醒且感到心悸，「我的身體就像在說話，整個感覺就不對，我隨即傳訊給心理醫生，甚至開車到大哥家找大嫂討論。」

「回去打球原本是自然開心的事，沒想到我的身體會如此抗議，我打球向來是百分之百付出，這卻代表我沒辦法做到，那怎麼打下去呢？」林書豪說，「我馬上錄了退役影片給國王高層與隊友，他們還以為是愚人節玩笑。」

林書豪強調，感覺陪伴小孩時間不夠，以及全身上下都要復健影響正常生活，也是他早就考慮退休的原因，至於退休後的計畫，他說：「我的個人品牌將做很多事情，不僅投資，還有公益基金會運作、社群經營，甚至寫書。」