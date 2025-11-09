TPBL／桑尼砍36分、李愷諺雙十！國王退海神終止4連敗

李愷諺和桑尼。（圖／TPBL提供）





新北國王今（9）日在新莊主場，面對同樣苦吞四連敗的高雄全家海神，靠著洋將桑尼火力全開砍下全場最高36分，「飆風玫瑰」李愷諺繳出26分、10助攻的雙十演出，最終以111比94力退海神，終止連敗。

國王首節由簡祐哲外線連發、李愷諺持續穿針引線，帶動團隊進攻火力，單節建立雙位數領先。不過海神在于煥亞、凱帝聯手之下於次節掀起反攻，曾一度追近至1分差，但國王迅速穩住節奏，半場結束仍以53比48領先。

易籃後，海神靠胡瓏貿的三分外線一度扳平戰局，桑尼與李愷諺接連得手，再度拉開比分。雖然海神靠施晉堯連拿7分試圖追趕，第三節結束國王仍保有79比74領先。

決勝節桑尼火力不減，外線手感滾燙連飆三分，單節攻下14分，李愷諺也在關鍵時刻穩定掌控節奏、助攻傳導不斷。國王團隊在末節打出一波15比2的猛攻，分差一舉擴大到雙位數，終場以111比94賞海神五連敗。

此役國王全隊五人得分上雙，除桑尼、李愷諺外，簡祐哲外線命中5球拿下18分，尚迪貢獻12分12籃板「雙十」、傑登也有10分12籃板進帳。

約翰總教練表示，他為球隊的表現感到相當驕傲。雖然球隊面臨back to back賽程與傷兵問題，體能明顯受影響，但全員仍展現高度的凝聚力與責任感。

他說，「我們彼此為對方而戰，桑尼、愷諺的領導力發揮了關鍵作用。」他強調，團隊今天成功修正昨日的不足，展現了真正的團結與執行力。

桑尼則提到，這場勝利來自全隊的努力，不論先發或板凳球員都帶來滿滿能量，「像愷諺、士軒及祐哲這些球員都打得非常出色，大家在艱困的情況下互相支撐。」他也認為球隊透過這場比賽重新找回節奏，「我們回到了正軌，會繼續往前戰鬥。」

李愷諺表示，自己與JJ（簡祐哲）多年搭檔，對彼此習慣非常熟悉，「他今天的出手很果決，展現射手風範，我也盡量幫他創造機會，很開心他能把握住。」

