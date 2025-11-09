TPBL／桑尼砍36分、李愷諺雙十！國王退海神終止4連敗
新北國王今（9）日在新莊主場，面對同樣苦吞四連敗的高雄全家海神，靠著洋將桑尼火力全開砍下全場最高36分，「飆風玫瑰」李愷諺繳出26分、10助攻的雙十演出，最終以111比94力退海神，終止連敗。
國王首節由簡祐哲外線連發、李愷諺持續穿針引線，帶動團隊進攻火力，單節建立雙位數領先。不過海神在于煥亞、凱帝聯手之下於次節掀起反攻，曾一度追近至1分差，但國王迅速穩住節奏，半場結束仍以53比48領先。
易籃後，海神靠胡瓏貿的三分外線一度扳平戰局，桑尼與李愷諺接連得手，再度拉開比分。雖然海神靠施晉堯連拿7分試圖追趕，第三節結束國王仍保有79比74領先。
決勝節桑尼火力不減，外線手感滾燙連飆三分，單節攻下14分，李愷諺也在關鍵時刻穩定掌控節奏、助攻傳導不斷。國王團隊在末節打出一波15比2的猛攻，分差一舉擴大到雙位數，終場以111比94賞海神五連敗。
此役國王全隊五人得分上雙，除桑尼、李愷諺外，簡祐哲外線命中5球拿下18分，尚迪貢獻12分12籃板「雙十」、傑登也有10分12籃板進帳。
約翰總教練表示，他為球隊的表現感到相當驕傲。雖然球隊面臨back to back賽程與傷兵問題，體能明顯受影響，但全員仍展現高度的凝聚力與責任感。
他說，「我們彼此為對方而戰，桑尼、愷諺的領導力發揮了關鍵作用。」他強調，團隊今天成功修正昨日的不足，展現了真正的團結與執行力。
桑尼則提到，這場勝利來自全隊的努力，不論先發或板凳球員都帶來滿滿能量，「像愷諺、士軒及祐哲這些球員都打得非常出色，大家在艱困的情況下互相支撐。」他也認為球隊透過這場比賽重新找回節奏，「我們回到了正軌，會繼續往前戰鬥。」
李愷諺表示，自己與JJ（簡祐哲）多年搭檔，對彼此習慣非常熟悉，「他今天的出手很果決，展現射手風範，我也盡量幫他創造機會，很開心他能把握住。」
更多東森新聞報導
快訊／戴資穎宣布退役！遺憾沒能在職涯裡有完整結局
MLB／缺席世界大賽原因曝光！道奇牛棚大將女兒過世
戴資穎低調退役！賴清德：讓世界看見台灣 李洋也致敬
其他人也在看
NBA/昔日射手不如當年 獨行俠傳評估交易湯普森可能性
達拉斯獨行俠近期表現低迷，戰績僅2勝7敗暫居西區墊底，昔日「浪花兄弟」之一的湯普森（Klay Thompson）更陷入空前低潮，如今更有消息稱，獨行俠正在評估送走湯普森的可能性。中天新聞網 ・ 1 天前
NBA》獨行俠表現讓狀元受打擊 Dirk暖心給建議
達拉斯獨行俠開季戰績不佳，今年選秀狀元Cooper Flagg坦承自己受到打擊，對此生涯21個球季都效力獨行俠的名人堂球星Dirk Nowitzki以過來人的身份給出鼓勵與建議。TSNA ・ 10 小時前
難怪需要外籍生！6382人看富邦勇士3洋將險破紀錄慘敗1洋將的台鋼獵鷹
台北富邦勇士今（8日）在主場和平籃球館風光開幕迎戰台鋼獵鷹，獵鷹昨（7日）才送走NBA等級洋將「半獸人」Kenneth Faried，陣中僅剩翟蒙1名洋將，面對勇士的完全體陣容他們爆冷以112：76大勝36分，勇士輸分達差點破21-22賽季，2022年4月23日交手夢想家時創下的37分紀錄。太報 ・ 20 小時前
WNBA／前紐約自由人隊100勝傳奇教頭傳出離世 享壽87歲
曾執教過NBA、WNBA的傳奇教練阿杜巴圖（Richie Adubato）在本週傳出不幸消息，經家人證實，他於台灣時間11月6日以87歲高齡離開人世。稍早，阿杜巴圖的家人，以及他曾執教過的多支球...聯合新聞網（運動） ・ 9 小時前
NBA》「香檳哥」重要三分頂住「神棍」反撲 馬刺主場不敗終止火箭五連勝
NBA盃(NBA Cup)季中錦標賽今天(8日)再度點燃戰火，西區C組小組賽上演「德州內戰」，由聖安緯來體育台 ・ 1 天前
NBA/柯瑞沒打…勇士遭金塊慘電 主帥：希望他下場復出
金州勇士今（8日）在一哥柯瑞（Stephen Curry）缺陣的情況下，以109-124輸給丹佛金塊，總教練柯爾（Steve Kerr）賽前表示，曾和柯瑞傳過訊息，希望對方可以在下場比賽歸隊。中天新聞網 ・ 1 天前
NBA》Ja Morant 21分13助攻 灰熊擊敗狀元Cooper Flagg的獨行俠
Ja Morant 與新人Cedric Coward都砍進21分，孟斐斯灰熊上半場建立了巨大的領先優緯來體育台 ・ 1 天前
NBA》Nikola Jokic 3節就準大三元 金塊狂勝少了Stephen Curry的勇士
Nikola Jokic 只打3節就有26分9籃板9助攻，丹佛金塊以129比104大勝少了Steph緯來體育台 ・ 1 天前
找回10年前的豪情壯志 張志豪感謝谷毛維嘉 白薩的激勵和助燃
【互傳媒／記者 魏冠中／臺北 報導】多年前在松山高中被視為下一個高國豪的張志豪，幾經多年浮沉後，最近10天在P互傳媒 ・ 20 小時前
NBA/首節就轟53分！熱火寫史上第3高紀錄
邁阿密熱火今（8日）在家迎戰夏洛特黃蜂，首節熱火就火力全開攻下53分，不僅創下隊史單節新高，也寫下NBA史上第3高紀錄。中天新聞網 ・ 1 天前
NBA運彩分析》11/10 活塞挟5連勝到訪士氣旺 76人Embiid能擺脫爭議率隊守護主場？
明天（10日）NBA美國職籃，底特律活塞對上費城76人之戰，活塞近狀甚佳喜迎5連勝，當家球星Cade Cunningham在其中4場均能拿下超過30分，球團打造以其為建隊核心初具成效，能依靠逐步穩定成長的個人成績帶領球隊前行，也是經歷幾年的磨練後才成長至此，反觀76人則是因當家中鋒Joel Embiid因做出不雅動作被NBA罰款，並對此感到不滿，再次因激烈言論躍上媒體版面，今年開季以來偏少的出賽時間及貢獻度，卻還是照樣惹事生非，形成教練團調度上極大的困擾，目前雙方隊內氛圍迥異是否回成為影響比賽的關鍵因素，戰局後續走勢如何變化，由中華民國運動彩券發展協會（CSDA）的CK哥帶讀者一探究竟。Yahoo運動運彩通 ・ 3 小時前
NBA》Stephen Curry今日數據 勇士賽程、直播資訊
金州勇士頭號球星Stephen Curry出戰NBA 2025-26賽季。Yahoo奇摩運動 ・ 19 小時前
NBA運彩分析》11/9 公牛主客場出賽差距大 騎士Garland強勢復出能使戰績飆升？
明天（9日）NBA美國職籃，芝加哥公牛對上克利夫蘭騎士之戰，兩隊目前均暫列聯盟東區戰績前3名，公牛本季控衛Josh Giddey在得分及助攻有如脫胎換骨演出下，帶領球隊開季在東區一路狂奔，對球隊士氣絕對有加乘的效果，然而客場出賽時與主場不敗的強勢卻存在極大的落差，而騎士則因主力傷兵過多開季可供輪替人手不足，尤其主力控衛Darius Garland進行左腳大姆指手術缺席開季，形成團隊組織進攻的困境，所幸日前已能復出帶隊可否就此戰績上揚，雙方戰局後續走勢如何變化，由中華民國運動彩券發展協會（CSDA）的CK哥帶讀者一探究竟。Yahoo運動運彩通 ・ 1 天前
NBA》Booker 21分準大三元力抗快艇反撲 太陽賞洛城軍4連敗
3連敗中的洛杉磯快艇主場迎戰鳳凰城太陽，太陽全場幾乎都處於領先，分差更一度來到18分，快艇則在下半場緯來體育台 ・ 5 小時前
前NBA傳奇名教頭驚爆辭世！享壽87歲
曾執教過NBA與WNBA的傳奇教練阿杜巴圖（Richie Adubato）於台灣時間11月6日辭世，享壽87歲。消息由家人證實，女兒貝絲（Beth）在社群媒體上表示，父親是一位「有趣、聰明、充滿活力且真誠溫暖的人」，並希望大家以此懷念他。中天新聞網 ・ 4 小時前
NBA》LeBron James今日數據 湖人賽程、直播資訊
洛杉磯湖人LeBron James出戰NBA 2025-26賽季。Yahoo奇摩運動 ・ 19 小時前
她在零下196度「沉睡8年」！中國首例冷凍人 丈夫一句話催淚：總得有人陪她醒來
這不是科幻小說，而是一場橫跨8年的真實愛情實驗！中國首位接受「人體冷凍保存」的女性——展文蓮，在2017年因肺癌病逝後，被丈夫桂軍民以「遺體捐獻」名義送進山東銀豐生命科學研究院，沉睡在攝氏零下196度的液氮中。8年過去，妻子靜靜躺在編號「1號罐」中，而丈夫仍相信：總有一天，科學能讓愛再次甦醒。鏡週刊Mirror Media ・ 12 小時前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 1 天前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
中信盃黑豹旗》領先平鎮卻遭「沒收比賽」 陽明總教練賽後有話說
中信盃黑豹旗64強賽今天（8日）登場，北部三重棒球場最後一戰上演桃園市平鎮高中交手台北市陽明高中，本該是精采的科班對決，沒想到卻迎來戲劇性結尾。陽明高中在2：1領先情況下，於3局下被裁判沒收比賽、裁定敗北，引發譁然。大會與陽明高中總教練尹德融也分別做出回應。TSNA ・ 23 小時前