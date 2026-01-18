TPBL》梅克首秀摘25分 戰神飲恨輸攻城獅

台北台新戰神新洋將梅克18日首度登場亮相，就有25分、8籃板出色表現，可惜戰神讀秒階段接連搶投落空，加上丁聖儒最後1.1秒追平3罰只進2球，戰神終場98比101飲恨輸給新竹御嵿攻城獅，也送攻城獅5連勝。

戰神總教練許皓程賽後表示，原本希望丁聖儒3罰俱中追平，沒想到第1罰就告落空，第3罰想故意不進卻彈進了，「我不認為這次3罰機會影響到比賽結果，假如我們前面把東西做好的話，就不需用這種方式定調比賽。」

至於梅克初登板表現，許皓程說：「以他表現來講，我可以給一百分，畢竟他前晚才到台灣，昨晚雖想上場，卻因時差問題沒打，我相信只要讓他跟團隊磨合時間越多的話，他的表現可以越好，也可帶來不同的能量。」

16日坐了16小時飛機從美國鳳凰城抵台的梅克說：「我來到這裡之後，大家都非常歡迎我，也都幫忙介紹這支球隊，希望以後我可以拿出更好的表現。」至於末節棄用史東的理由，許皓程說：「他在戰術執行與防守能量上沒有那麼專注。」

替攻城獅攻下32分的高國豪表示，「我狀況還蠻不錯，更感謝隊友製造空檔給我，才讓我有信心不斷出手，不過我們今天仍然贏在團隊防守。」德魯也拿20分、11籃板，其中包含讀秒階段關鍵8罰全中，曾柏喻15分。