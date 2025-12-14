TPBL／氣象主播王淑麗首開球！ 上場前播報盼降「三分雨」

氣象主播王淑麗14號到新北新莊體育館擔任開球嘉賓。（圖／東森新聞）





氣象主播王淑麗14號到新北新莊體育館擔任開球嘉賓，上場前還先來場「天氣預報」，展現專業能力。長年投身公益的她，這次也帶上基隆明德國中的孩子們一起來看比賽，透露一月下旬，幼幼基金會將會開啟「清寒大學生」支援計畫，希望各界能一起伸出援手。

主持人：「請開球。」

氣象主播王淑麗綁起高馬尾元氣滿滿，來到新莊體育館替中信特攻隊擔任開球嘉賓，拋出球後，王淑麗興奮拍拍手，事實上這是她的「職籃開球處女秀」，但一點也不緊張，上場前還先來場氣象播報，不用說就是專業的。

東森新聞氣象主播王淑麗：「新莊球場外面的溫度，哇只有14度，而且呢這個風非常的大。」

長年投身公益的她，14號也帶著基隆明德國中學生進場，希望讓大家感受到球場熱情。

東森新聞氣象主播王淑麗：「幼幼基金會，同時帶著基隆我們明德國中空氣槍校隊，你們好在哪裡？跟大家揮揮手。」

王淑麗也表示，幼幼基金會在一月下旬，將開啟清寒大學生支援計畫，希望號召更多善心人士傳播正能量，替社會注入更多溫暖。

