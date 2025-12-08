TPBL》永豐雲豹主題日 萬名球迷歡慶連勝

永豐銀行上周末（6日及7日）攜手台啤永豐雲豹職業籃球隊舉辦「Make Ai Wish」主題日，合計湧入1.2萬名球迷共襄盛舉。球迷也同時見證台啤永豐雲豹於主場氣勢如虹、延續連勝，穩居聯盟第1。

永豐銀行在主題日展示永豐iWish、AI防詐神器及智慧收支帳本等運用AI（人工智慧）優化金融體驗的服務，中場時間則邀請幸運球迷挑戰耶誕變裝上籃，最快成功者贏得超人氣最大獎－PS5電玩主機組，其他參與者亦獲LEGO樂高灌籃組，歡樂氣氛感染全場。

台啤永豐雲豹6日、7日分別出戰新竹御嵿攻城獅與福爾摩沙夢想家，球迷熱情應援下，台啤永豐雲豹戰績穩居聯盟第1；除球場上激烈較勁，永豐銀行表示，球賽開場時，永豐「大虎」及「小蜜豐」大型布偶與球隊專屬啦啦隊電豹女以耶誕裝扮亮相熱舞，展現滿滿節慶活力。

球場外，Make Ai Wish主題日以三大服務結合遊戲、益智問答及心願耶誕樹等活動，邀請球迷體驗各類金融科技應用，亦有球迷於永豐iWish攤位許下「奪冠」心願，展現對球隊最真摯的支持。

永豐銀行導入AI升級服務體驗，永豐iWish透過GAI（生成式人工智慧）提升分行臨櫃服務效率，AI人臉辨識神器為ATM服務區建構最新防詐功能，智慧收支帳本則可精準掌握個人財務脈絡。透過結合AI與佳節氣氛的主題日，以行動支持運動，實踐企業願景。