TPBL／決勝節3分雨狂下！雲豹擊敗海神奪新年首勝

台啤永豐雲豹今（3日）客場與高雄全家海神交手，靠著團隊堅強戰力共6人得分上雙，其中迪亞洛（Cheick Diallo）貢獻22分、11籃板為全隊最佳，「小高」高錦瑋也挹注本土最高19分，外帶4助攻，助雲豹以108比102擊敗對手拿下2026年首勝，更終止3連敗。

此戰雙方戰況激烈，三節打完雲豹僅以83比80領先，第四節前段團隊3分球攻勢凌厲，高錦瑋、米勒（Malcolm Miller）與王皓吉合力投進4記3分球，率隊打出12比3攻勢拉開比數，讀秒時刻雲豹也多次擋下對手反撲，終場就以6分差拿下勝利。

雲豹總教練羅德爾（Henrik Rödl）說：「我為球員們今天的表現感到很驕傲，大家打了一場48分鐘的好球，防守端展現很好的積極度，本土球員方面也有亮眼表現，像是哲宇上半場就貢獻2記三分，對我們來說，球隊真的很需要這場勝利，尤其今天是在客場贏下這麼艱難的比賽。」

小高此戰3分球7投4中攻下19分、4助攻，他透露團隊賽前就認知到今天會是場艱難比賽，在過程中也確實遇到很多挑戰，但隊友們在場上都互相支持，才能贏下最後勝利，接下來大家會回去繼續修正問題，備戰下週主場賽事。

全場3分球8投4中，貢獻14分、2籃板的「超吉隊長」王皓吉，將勝利歸功於團隊努力，他說：「這場團隊修正了不少防守端的問題，找回場上的專注度，也感謝隊友信任，我們才能一起拿下這場比賽。」

雲豹將於下週五（9日）晚間七點迎接2026年首次主場賽事，將交手新北國王，屆時將在桃園中壢國民運動中心點燃戰火。

