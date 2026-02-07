TPBL／洋將史東擅自離隊跑到蒙古聯盟 戰神聲明譴責：將向FIBA提出制裁

[FTNN新聞網]體育中心／綜合報導

台灣職籃聯盟TPBL台北台新戰神洋將史東（Diamond Stone）傳出在未經同意下擅自離隊，並轉往蒙古聯賽出賽，對此，台新戰神球團稍早也發出聲明，表示史東的行為已嚴重違反合約與球隊紀律，並予以嚴厲譴責，將採取必要之法律途徑，並向國際籃球總會（FIBA）提出制裁。

針對洋將史東擅自離隊前往蒙古聯盟，臺北台新戰神稍早發布聲明。（圖／取自臺北台新戰神臉書粉專）

以下為臺北台新戰神聲明：

針對近日傳出球員史東現於蒙古聯盟出賽之相關訊息，臺北台新戰神特此說明如下：

臺北台新戰神並未與史東解除合約關係，史東於未經球團同意、亦未完成任何相關程序之情況下擅自離隊，其行為已嚴重違反合約與球隊紀律。

臺北戰神球團對於史東此不負責任且破壞團隊運作之行為，予以嚴厲譴責，後續將依合約內容與相關法規，採取必要之法律途徑，並向國際籃球總會(FIBA)提出制裁，以維護球團權益與制度完整性。

臺北台新戰神始終重視團隊紀律、合約精神與職業態度，任何違反規範、影響團隊運作之行為，球團皆將嚴正以對，絕不寬貸。

