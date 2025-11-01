TPBL》洛夫頓救駕 戰神擋住反撲險勝

前3節投12中3的台北台新戰神洋將洛夫頓，1日在末節交出投6中5、包辦11分的優異進攻表現，包含最後關頭連進4球，跟基德同樣都有22分進帳，幫助戰神終場110比105驚險擊敗地主高雄全家海神，也讓海神苦吞3連敗。

「下半場的確找回我們該有節奏，與教練策略上該有的執行力，這是我們今天贏球的關鍵點。」戰神總教練許皓程表示，「我們上次落敗之後，不斷開會看影片討論，這場我們在球員輪替方面，起碼比前役好上許多。」

雷蒙恩昨天打出本季代表作，貢獻18分、14籃板、6助攻與5抄截的全能個人表現，「今天感覺身體蠻舒服的，所以可以提供更多能量，想要盡可能幫助球隊，得分就得分，搶籃板就搶籃板，抄截就抄截，防守就防守。」

錢肯尼發揮也很出色，拿下16分、4籃板及2助攻，「我只是努力把我的能力在場上發揮出來。」張兆辰也有11分進帳，菜鳥後衛謝銘駿更因丁聖儒受傷缺陣，替補場打了37分鐘，拿到7分、2助攻與3抄截。

海神則以詹姆斯27分最高，卻也發生多達6次失誤，凱帝20分、11籃板，海神總教練費雪說：「我們有太多失誤，全場有19次，尤其是詹姆斯讀秒階段2次失誤更傷，感覺我們並未照著戰術在走，只能以後好好修正。」