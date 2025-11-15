TPBL》洛夫頓一夫當關 勇奪28分拿下主場開幕勝





臺北台新戰神今日主場開幕戰，首度出現滿場，坐滿5,500名觀眾，還有特別為前鋒威力斯、跨海而來的日本母女檔球迷，台新戰神一路維持比賽節奏，主將洛夫頓一人狂拿28分、6籃板，最終戰神以97比87收下主場開幕勝利。





台新戰神開賽就展現進攻侵略性，洛夫頓整場比賽連投帶切，勇奪28分，表現十分亮眼；反觀國王隊，受制於戰神十足侵略性的防守，全場失誤達到17次，不斷被反制，拿走快攻機會，整場比分一路被壓制。





台新戰神總教練許皓程表示，比賽中雖然錢肯尼被戳到眼睛、洛夫頓深陷犯規等狀況，但隊友都能互相補位，「展現團隊凝聚力，這是一場團隊的勝利。」雷蒙恩繳出10分、12籃板，達成個人200籃板里程碑，賽後，他也表示自己會依照團隊需求在場上做出適切貢獻。

廣告 廣告





臨危受命的新北國王代理總教練洪志善表示，他與洋將間溝通不確實，未來和球員溝通時，會傾向以球員身分，和隊友溝通，他在轉換身分過程中，準備還不夠充分，沒有盡到總教練職責，才導致輸球。





今日場邊亮點之一就是來自日本北海道的吉田母女檔，兩年前，威力斯在B.League Levanga 北海道奪下單場MVP，她們印象深刻，自此成為威力斯球迷，她們已購買季票，持續來台支持威力斯。台新戰神16日續戰將對決桃園台啤永豐雲豹。





台新戰神也將本週主題定位為「台味戰場」，把經典美食、夜市遊戲與熱鬧叫賣文化完整搬進和平籃球館，球迷們可在場體驗夜市遊玩攤位，感受最具特色的台味主場魅力。