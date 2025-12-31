TPBL／海神震撼彈！開除德國籍教頭 接替人選曝光

費雪。（圖／TPBL提供）





國內職籃TPBL高雄全家海神職業籃球隊，今（31）日宣布與德國籍總教練費雪達成離隊協議，結束合作關係，即日起由助理教練朱永弘擔任代理總教練。

球員時期以強悍的身體對抗著稱，朱永弘高掛戰袍後即投入基層籃球教育，逾十年的學生籃球執教經驗橫跨國中、高中、大學，並在高雄全家海神隊2021年建隊後成為教練團核心，先後輔佐澳洲籍教頭喬伊斯、德國籍總教練費雪擔任助理教練。

海神表示，從學生籃球到職業隊擁有完整教練團資歷，「朱哥」不僅協助年輕球員學生過渡至職業的訓練方針，紮實且嚴謹的季前體能訓練及銜接賽季的防守體系建構，持續為海神打造團隊基石之餘，也強調戰術執行力及球員是否能了解自身於體系內的角色定位，並實際運用於賽場能力。

在球隊4勝10負之際接下兵符，朱永弘表示，「認清現況、改善現況。我們連敗，但我們不是弱者。壓力使人成長，不止教練團，希望球員也能感受到球迷對海神的期待，一起突破困境，找回海神的初心，為球迷及團隊的榮耀而戰。」

