TPBL》海神4連敗煞車 換帥後首勝
兩周主場5連戰的高雄全家海神，7日迎來第3場挑戰，面對擁有10天休息的台北台新戰神，海神以5比0攻勢展開，全場最多領先17分，並挺過戰神不斷的追擊，最終以108比103力克戰神，結束4連敗，也為代理總教練朱永弘打下率隊首勝。
賽前海神正值連敗低潮，加上洋將賽克維奇因為左大腿不適，只能登錄克力斯、布里茲克兩名洋將，不過暌違一周多再度出賽的戰神出手把握度較差，開賽連續6次出手落空後，才由威力斯首開得分紀錄，第2節前段海神將分差擴大到雙位數，戰神頑強追分，海神帶著7分領先結束上半場。
第3節海神呂威霆、余純安接連命中三分球，一度又把領先擴大到11分，戰神也很快又把分差縮小到個位數，並在該節剩35.2秒丁聖儒兩罰命中，此役首次領先。布里茲克該節結束前命中三分球，助海神要回領先。
第4節分數依然膠著，關鍵時刻海神于煥亞在倒數3分半鐘三分球、讀秒階段兩罰俱中建功，布里茲克再於終場前倒數17.9秒投進兩分，幫助海神以5分之差留住勝利。
海神外援布里茲克上半場就貢獻20分，全場繳出33分、10籃板、6助攻，個人連4場得分在20以上，呂威霆和胡瓏貿都是13分，于煥亞9分；戰神威力斯前兩節打完就得分、籃板「雙十」，全場留下25分、20籃板。
其他人也在看
NBA/文班亞馬替補轟30分苦吞敗！罕見「神技」直逼世界紀錄
馬刺「怪物狀元」文班亞馬（Victor Wembanyama）因左膝過度伸展缺陣2場後復出，不僅替補狂轟30分，還「秀了一腿」用腳踢近3公尺高的籃網，可見傷勢已完全復元。中天新聞網 ・ 13 小時前 ・ 4
NBA》LeBron James決勝節率湖人反撲 總教練JJ Redick：「他的生涯尾聲就像Greg Maddux」
洛杉磯湖人7日前往紐奧良作客鵜鶘，前3節打完還落後7分，靠著第4節開頭LeBron James飆進兩顆外線加上助攻，吹起反攻號角，最終以111比103帶走勝利，對於他的表現，總教練形容：「他的生涯尾聲就像Greg Maddux。」Yahoo奇摩運動 ・ 16 小時前 ・ 5
表弟直言湖人要拿里夫斯換「惡棍」狄龍！太陽老闆喊：免打電話不會交易
體育中心／徐暐喆報導NBA美國職籃洛杉磯湖人本季防守表現並不出色，前明星中鋒「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）提出大膽想法表示建議湖人用里夫斯（Austin Reaves）交易太陽「惡棍」布魯克斯（Dillon Brooks），太陽老闆聽到消息也對此做出回應。FTV Sports ・ 1 天前 ・ 9
NBA／柯爾遭驅逐出場、柯瑞相隔1480天犯滿 勇士1分差不敵快艇
金州勇士6日以102：103不敵洛杉磯快艇，在比賽中總教練柯爾（Steve Kerr）因激烈抗議遭驅逐出場，而比賽尾聲的追分階段，柯瑞（Stephen Curry）因犯滿遭判出場，最終勇士就以1分之差吞敗。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11
NBA／杜蘭特飆1.1秒絕殺三分彈！無情復仇前東家 今井達也場邊見證嗨翻
火箭6日迎戰太陽，此役剛好是杜蘭特在被交易後首度面對前東家，最終他不但率領火箭克服13分落後，還在決勝節倒數1.1秒投進超前三分，最終100：97氣走太陽，此役日籍棒球球星今井達也剛好也坐在場邊觀賽，恰巧杜蘭特絕殺的位置就在他正前方，親眼見證「死神」上演逆轉秀，今井達也被鏡頭拍到又叫又跳熱血沸騰。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
NBA》Dillon Brooks帶領鳳凰城旭日東昇 他會是Devin Booker生涯最佳的搭檔嗎？【林建煌專欄】
鳳凰城太陽隊以108：105險勝衛冕軍奧克拉荷馬雷霆，這是他們在前兩戰大敗後，一次強而有力的反擊。Devin Booker面對聯盟最頂尖的外圍防線Alex Caruso與Lu Dort聯手包夾，依然投進致勝三分球。 當賽後記者問他：「那可是Caruso在防守你，你對自己出手的信心有多高？」Booker只回了一句話： 「Yeah pretty confident.」這顯示了他們目前的自信心有多高漲。Yahoo奇摩運動專欄 ・ 20 小時前 ・ 1
NBA》勇士Curry最後關頭犯滿離場 快艇1分差驚險勝出
NBA 2025-26賽季，今天（6日）金州勇士客場對決洛杉磯快艇的賽事。此役勇士一哥Stephen Curry攻下全場最高27分，「士官長」Jimmy Butler III也貢獻24分，但快艇先發五人得分上雙，多點開花的火力讓勇士難以招架，加上關鍵時刻Curry因犯滿離場，更讓勇士損失戰力，最終以102比103飲恨吞敗。Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前 ・ 發表留言
NBA》湖人雙星LeBron James聯手Luka Doncic轟下60分 本季連捕鵜鶘3場
洛杉磯湖人7日作客紐奧良鵜鶘，進行本季第3次交手，湖人靠著雙星LeBron James和Luka Doncic聯手轟下60分，率領紫金大軍以111比103贏球，奪下近期的3連勝。Yahoo奇摩運動 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
NBA》Cunningham砍29分13助攻！活塞把握尼克下半場手感冰冷機會 31分差送對手四連敗
東區龍頭底特律活塞今天（6日）在主場迎戰排名第二的紐約尼克上演東區頂尖對決，活塞趁著尼克第二節中後段緯來體育台 ・ 1 天前 ・ 發表留言
NBA／明星賽投票更新！東契奇仍遙遙領先 「三老」有2人擠不進西區前7
NBA在7日公布2026年明星賽球迷投票第二階段結果，湖人球星東契奇（Luka Dončić）再度拿下聯盟最高2,229,811張票，和「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）持續領跑西區和東區，不料2大巨星詹姆斯（LeBron James）和杜蘭特（Kevin Durant）的排名仍未上升，持續落在西區第8和第9的位置。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 1
吳宗憲豪砸4千萬！台南老唐牛肉麵驚傳停業 鹿希派鬆口「關鍵主因」
綜藝天王吳宗憲2023年砸4千萬買下台南「老唐牛肉麵」，並將店面將全權交給兒子鹿希派經營，目前有北、中、南三間店面。沒想到今（7）日卻傳出位在中西區興華街的台南創始店「暫停營業」。對此，鹿希派也發文回應了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 44
連3波大降溫要來了！「急凍6度以下」時間曝光 3地雨下最猛
低溫來襲，今（6）日清晨最低溫出現在台南楠西8.0度。天氣風險公司分析師吳聖宇指出，預期強冷氣團的冷平流今日是逐漸在增強的過程，中高層短波槽今天才會掠過台灣以北，槽後真正深厚而乾冷的西北風冷空氣在短波槽掠過後也將逐漸來到台灣上空，因此今天迎風面地區的天氣將隨著乾冷空氣來到而逐漸好轉，上半天在大台北、東半部有局部零星短暫陣雨，下半天到晚間就會逐漸縮減到只剩下花東地區還有零星局部降雨的機會。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
偶像女團又出包！19歲正妹「突消失8個月」 公司怒發聲明解約求償
女星范姜又恩是「AKB48 Team TP」成員之一，擁有甜美的外型受到粉絲喜愛，不過去年底公司發布聲明直指她多次違反合約，屢次勸導卻未修正，最終慘遭公司開鍘，宣布終止雙方合約關係。昨6日又傳出5期研究生余嬿慈無故失聯長達8個月，公司宣布終止雙方合約關係，並就所生一切損害，依法追究相關法律責任。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 17
怒批無照廠商代刀爆料太扯 中榮醫護：難道大家都瞎了？
週刊報導，台中榮總神經外科3名醫師被爆料疑似讓未具醫師資格的醫材廠商進入手術室內代刀手術，對此，有熟知內情的醫護指出，神經外科部長即將在本月退休，將有新人接任，懷疑是人事鬥爭，而且廠商明明是協助醫師做器械故障排除，卻抹黑在執刀，手術室那麼多人，「難道大家眼睛瞎了」、「報導爆料實在非常扯！」自由時報 ・ 9 小時前 ・ 12
激似張柏芝！15歲「千年一遇美少女」驚喜出道了
激似張柏芝！15歲「千年一遇美少女」驚喜出道了EBC東森娛樂 ・ 9 小時前 ・ 30
高雄4.2坪「紙片屋」 屋主開價2588萬再求售掀討論
高雄市 / 綜合報導 高雄市三民區，有一棟三層樓的「紙片屋」，占地4.2坪、深度2公尺，多年前有建商想收購，但屋主開價3千萬元沒賣成，如今建案已經開始動工，預計2027年完工後銷售，到時透天厝將會被高樓包圍，現在屋主再降價到2588萬求售，但還是比當地行情價高了約4、5倍，是否能順利脫手，再掀起討論。形狀扁平的3層樓透天厝，占地僅4.2坪、深度2公尺，如同紙片一樣薄，如今再度求售，開價2588萬，附近店家說：「正常那裡，建商已經用很高的金額跟他買了，可是他(之前)還是沒賣，(2588萬)他還是開太高了啦。」這間被稱為是「最強紙片屋」，就位在高雄建工路與建中路口，其實多年前，建商就有想要收購，空拍畫面來看對比更顯眼，後方建案地基已經打好，2022年時動土，基地總面積約770坪，規劃地上32層、地下6層的住宅，預計2027年完工後銷售，但屋主當時開出3千萬，沒收購成功，如今好幾年過去，它孤零零佇立成為孤島，只能再度求售。附近店家說：「他們家以前是在我們這邊很有名的摩托車店的老闆，因為路拆了，他才把它又增高建起來，建商拒絕他他就後悔了，一直想賣。」承租飲料店業者說：「(租)快五年了吧。」記者VS.承租飲料店業者說：「(維持每個月月租大概多少)，1萬5。」黃金三角窗店面目前由飲料店承租，位處的建工商圈，未來有捷運黃線經過，只是喊出這價格，仍比周邊行情高，其他房仲祝遵評說：「開價2588萬，土地單價一坪611萬，目前高雄市還沒有出現過這麼高的土地單價成交的，依照區段的行情來看的話，約莫是100萬到120萬上下。」2千多萬紙片屋，先不論民眾能不能接受，已經成功創造話題。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 10
藥師藥單寫「媽媽是婊子」！醫院挨罰6萬 提告結果曝光
衛福部立基隆醫院2024年發生民眾領藥單被註記「媽媽是婊子！」事件，引發外界譁然，後院方查出是一名心情不好的藥師所為，基隆市府指出院方有2大疏失，依《醫療法》裁罰共6萬元，基隆醫院提起行政訴訟抗罰，台北高等行政法院判決院方敗訴，可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 24
委內瑞拉抓內鬼! 馬杜洛早留一手 被逮前就簽多項「密令」 軍方動起來了….
[Newtalk新聞] 委內瑞拉政府在當地時間 5 日正式頒佈一項法令，要求國家、州和市各級員警機關立即在全國範圍內搜索並抓捕所有涉及煽動或支持美國武裝襲擊的人員，並將其移交司法系統進行審判。 法令還規定多項緊急防禦措施，如對公共服務基礎設施、石油工業及其他國家基礎工業實施軍事化管理；加強陸、海、空邊境的巡邏和安全保障；在全國各州市部署「綜合防禦指揮部」等。 法令指出，鑒於美國軍事力量對委內瑞拉領土和人民實施武裝襲擊，嚴重侵犯委內瑞拉領土完整、主權和獨立，宣佈在全國範圍內實施國家緊急狀態。 川普上週六曾公開表示，美國將在委內瑞拉政治過渡前「負責運作該國」，並多次提及委內瑞拉龐大的石油資源，引發外界對「新型帝國主義」的疑慮。 圖：翻攝自兩位領袖的臉書，新頭殼後製 根據最新消息，在委內瑞拉代理總統羅德里格斯宣誓就任時，委國軍方也同時佔領街頭並傳出疑似槍響，疑似與馬杜洛的「密令」有關，不過，委方消息人士稱，那是警方在發射無人機，狀況在「可控範圍」。美媒《紐約時報》( NYT ) 爆料，早在馬杜洛被捕前數周，川普政府就認定羅德里格斯是美方「可以接受」的繼任總統人選。 馬杜洛所簽署的法令指出，根新頭殼 ・ 1 天前 ・ 79
19年婚姻正式結束！妮可基嫚「離婚分產協議」公開了 婚變導火線曝
奧斯卡影后妮可基嫚（Nicole Kidman）與鄉村歌手齊斯·艾本（Keith Urban）被視為是演藝圈中的「黃金夫妻」，不料去年9月傳出兩人早分居婚變。如今2人於1月6日向法院提交協議文件，已達成和解並完成離婚手續，正式結束19年婚姻。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 10
蔡依林演唱會官方發聲明喊告！ 出道26年首次大動作告酸民
蔡依林日前帶著「PLEASURE」在台北大巨蛋首唱，一連三場吸引12萬名粉絲共襄盛舉，砸下9億台幣的製作費，巨型公牛、蟒蛇、貪婪金豬等大型道具都震撼大家的視覺，也被譽為「大巨蛋演出天花板」，未料卻持續有酸民惡意針對蔡依林演唱會相關進行攻擊，7日蔡依林Pleasure巡迴演唱會官方微博發出聲明要追究法律責任。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 12 小時前 ・ 55