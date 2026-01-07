TPBL》海神4連敗煞車 換帥後首勝

兩周主場5連戰的高雄全家海神，7日迎來第3場挑戰，面對擁有10天休息的台北台新戰神，海神以5比0攻勢展開，全場最多領先17分，並挺過戰神不斷的追擊，最終以108比103力克戰神，結束4連敗，也為代理總教練朱永弘打下率隊首勝。

賽前海神正值連敗低潮，加上洋將賽克維奇因為左大腿不適，只能登錄克力斯、布里茲克兩名洋將，不過暌違一周多再度出賽的戰神出手把握度較差，開賽連續6次出手落空後，才由威力斯首開得分紀錄，第2節前段海神將分差擴大到雙位數，戰神頑強追分，海神帶著7分領先結束上半場。

第3節海神呂威霆、余純安接連命中三分球，一度又把領先擴大到11分，戰神也很快又把分差縮小到個位數，並在該節剩35.2秒丁聖儒兩罰命中，此役首次領先。布里茲克該節結束前命中三分球，助海神要回領先。

第4節分數依然膠著，關鍵時刻海神于煥亞在倒數3分半鐘三分球、讀秒階段兩罰俱中建功，布里茲克再於終場前倒數17.9秒投進兩分，幫助海神以5分之差留住勝利。

海神外援布里茲克上半場就貢獻20分，全場繳出33分、10籃板、6助攻，個人連4場得分在20以上，呂威霆和胡瓏貿都是13分，于煥亞9分；戰神威力斯前兩節打完就得分、籃板「雙十」，全場留下25分、20籃板。