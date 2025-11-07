TPBL》湯普金斯關鍵兩罰 夢想家險勝

前役罰進致勝分的福爾摩沙夢想家洋將湯普金斯，7日再用罰球建功！夢想家浪費第3節一度領先21分優勢，讀秒階段竟被新北中信特攻追到只差3分，幸好湯普金斯最後11.6秒兩罰俱中，夢想家仍以92比87氣走特攻。

才剛傷癒復出的馬建豪，昨天攻下夢想家全隊最高17分，其中包含3記三分球，「新台灣人」高柏鎧貢獻15分、14籃板及3火鍋，3項數據皆創本季新高的優異攻守表現，蔣淯安也拿13分、5助攻、2籃板及2抄截。

廣告 廣告

「教練團希望我保持原本個性，不用過度去想團隊，努力打出自己特色，我想自己可以繼續調整，把應有狀態調整回來，」蔣淯安說，「畢竟進攻不見得都給我投，我該多做一些突破製造外圍空檔，打出合理正確選擇。」

夢想家總教練簡浩強調，相隔兩天再次出賽，球員確實看起來有點疲勞，「幸好我們有把情蒐做好，也把拚勁打出來，才有辦法贏下勝利。我們前面3場還沒明確知道怎麼防守，如今我們總算找到共識，清楚該怎麼守。」

特攻以內馬22分最高，一度額頭撞傷流血的阿巴西也拿19分，特攻總教練莫米爾說：「運氣沒站在我們這邊，尤其是湯普金斯那次犯規罰球，我想應該是進攻犯規。我們今分出手42次有點多，但2成62命中率不可接受。」