TPBL》滿場球迷加持 洛夫頓領戰神退國王
15日在滿場5500名主場球迷加油聲浪中，台北台新戰神憑藉洛夫頓轟下全場最高28分，以及錢肯尼17分、張兆辰14分，終場97比87擊潰來訪的新北國王，戰神目前戰績3勝2敗，跟新竹御嵿攻城獅暫時並列第2。
「我們在外打拚一個多月，現在終於回家了，感覺很興奮，也感謝球迷支持，」戰神總教練許皓程表示，「我們今天雖發生很多狀況，卻靠所有隊友一起提升，不管發生什麼問題就是彼此幫助，這就是我要的精神。」
洛夫頓全場投26中12，含三分球投10中3，除拿全場最高得分，另有6籃板、1助攻，「很高興我們打出團隊球風，至於我自己表現沒有太好，出手有點太多了，希望下次更好。滿場的氣氛很好，也給我更多能量。」
雷蒙恩也替戰神貢獻12分、12籃板，他在賽後信心滿滿表示，今年球隊很幸福，因為擁有很多不同的武器，「所以我在場上就是努力幫助球隊贏球，需要我做什麼就做什麼，假如洋將打很好，我就找別的東西幫忙球隊。」
由於李愷諺喪假與桑尼受傷，國王戰力明顯下滑，昨以奧帝17分最高，林彥廷16分、11助攻，國王代總教練洪志善說：「我沒做好教練該做的準備，包含打更有侵略性、控制洋將犯規次數，22次犯規出乎我預料之外。」
