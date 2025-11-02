TPBL》特攻末節演逆轉秀 險退攻城獅2連勝

背靠背連續出賽的新北中信特攻，2日續在主場面對新竹御嵿攻城獅打出一場好球，面臨全場大多數時間落後，特攻在第4節總算扭轉戰局，最終94比91留住勝利，開季至今4勝1敗，戰績排名暫居第2，僅次於開季3連勝的台啤永豐雲豹。

特攻此役開賽和攻城獅在進攻端都相當強勢，特攻有過領先，但攻城獅在本土球員發揮不錯下取得領先，直到第4節才讓出優勢，攻城獅總教練威森指出，籃球比賽要打4節、48分鐘，若只有3節專注力是不夠的，球隊也很可惜在比賽尾聲一些執行不夠完美，如何更有效收下勝利是團隊課題，但這場比賽仍是很棒的團隊發揮。

特攻總教練莫米爾表示，連兩天出賽很不容易，開場球隊比較不好的地方是卡位不紮實，被對手拿了6個進攻籃板，第4節展現很好的拚戰態度，關鍵時刻攻守表現非常好，是很好的團隊勝利。

特攻新成員簡廷兆在第3節投進2記三分球幫助球隊保有競爭空間，全場挹注10分，他謙虛說：「那兩顆三分球是很關鍵，還是要謝謝隊友傳球過來、自己也把握住，背靠背賽事有點累但不是藉口，開心球隊2連勝。」

林韋翰此役傳出8次助攻，談到簡廷兆表現，他回應：「TJ是很棒的隊友，風格也適合我們，一、二號位子都能打，可以說是球隊需要補進的一塊拼圖。」飛克攻下全場最高23分，阿巴西11分，更貢獻最後致勝抄截。