TPBL》特攻當奧客宰翻海神 還送上5連敗

抓住高雄全家海神僅剩克力斯、奧迪傑兩名洋將可用劣勢，新北中信特攻8日靠著馬可轟下26分，內馬也有20分，阿巴西18分，終場113比84狠狠修理地主海神，也送海神苦吞5連敗，海神6勝17敗戰績繼續墊底。

「很高興我們從比賽第一分鐘開始就掌控攻守氣勢，大家都有遵照教練團指示認真去做，希望我們可以保持這種狀態下去，」特攻總教練莫米爾說，「我知道海神目前出現戰力短缺情況，也就是傷兵，希望大家都健康。」

特攻整場比賽傳出30次助攻，其中林韋翰、簡廷兆兩名替補分別有7、5次助攻，比起海神只有16次助攻，整整快多出一倍，莫米爾說：「我始終要求大家都要參與進攻，我們球員也都很優秀，充分展現在團隊數據上。」

海神這波5連敗，平均輸分高達23.2分，關鍵出在除了艾德、賽克維奇兩名洋將傷缺，蘇文儒、邱子軒兩名本土主力也續掛病號，甚至于煥亞前天腦震盪，整體戰力自然大幅下滑，只能繼續期待傷兵趕緊恢復上場。

「就是輸了，就這樣，我們回去檢討！但每場都有人站出來，像是今天的廖偉皓，在傷兵沒回歸前，這件事情很重要。」海神代總教練朱永弘說，「大家還在磨合，我不想當作輸球藉口，但球迷罵我就好，別罵球員。」