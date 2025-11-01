TPBL》特攻首節火力兇猛 阿巴西領軍斬夢想家 夢想家吞第4敗持續墊底
台灣籃球大聯盟TPBL 今（1）日在新莊體育館點燃戰火，地主新北中信特攻靠著洋將內馬與主力後衛阿巴西聯手發威，以 99：91 擊退福爾摩沙夢想家，開季主場順利開胡。夢想家吞下第 4 敗，目前開季僅 1 勝 4 敗，暫居聯盟墊底。
特攻開賽火力全開，首節就打出一波 31：13 的攻勢掌握比賽主動權。上半場命中率高達 52.6%，團隊進攻流暢；雖然夢想家下半場易籃後急起直追，在末節靠蔣淯安與恩尼斯的連線，一度追到僅剩 2 分落後（88：90），但特攻隨即回敬三分穩住局勢，最終守下勝利。
洋將內馬攻下全場最高 29 分並抓下 7 籃板，阿巴西繳出 20 分、7 籃板、5 助攻的全面數據，另一名洋將馬可也貢獻 20 分與 6 籃板，三人合力包辦 7 成得分火力。
夢想家方面，洋將恩尼斯拿下 22 分、14 籃板的「雙十」成績，蔣淯安挹注 17 分，霍爾曼則有 13 分、9 籃板表現；但全隊外線手感欠佳，團隊三分球命中率僅 30.8%，成為追分受阻主因。
開季5戰僅 1 勝的夢想家目前墊底，球隊狀態急需調整，接下來若無法穩定輸出火力，恐難擺脫低迷。
