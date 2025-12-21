TPBL》男模打出代表作 國王摘對決特攻首勝

「男模」呂政儒21日打出加盟新北國王以來的代表作！他全場投11中6，含三分球投8中4，攻下加盟國王新高18分，沃許本也拿18分、12籃板，攜手帶領國王85比78逆轉擊敗新北中信特攻，也拿到本季兩隊對戰首勝。

呂政儒昨天先發打了32分27秒，同樣寫下加盟國王上場時間新高紀錄，原本他最多上場時間是前天的20分33秒，連兩天出賽且合計打了53分鐘，似乎沒帶給這名39歲老將太多體能負擔，「我的身體狀況還行，就是累了點。」

「就跟昨天胖總（國王代總教練洪志善）講的一樣，」呂政儒說，「他就是很信任我們，這是很好的合作結果。」洪志善則稱讚呂政儒，「其實每個人在我心中都有設定角色，男模就是射手，然後他今天防守謝亞軒限制得很好。」

洪志善強調，這周跟上周最大的改變，就是跟上周相比，國王這周的團隊防守做得更好，事實上除了謝亞軒昨天投11中1、僅拿2分，阿巴西也只有投14中3、拿到9分表現，等同兩大特攻本土戰力同時低迷熄火。

馬可替特攻貢獻26分、17籃板，內馬也有18分，特攻總教練莫米爾說：「我們下半場進攻只拿32分，這無法接受，下半場也出現很多失誤，球員感覺比較被動，能量沒有打出來，感覺國王球員比我們更積極求勝。」