TPBL／簡浩執教首勝！夢想家99:86擊退海神 揮別開季3連敗

林俊吉（中）末節貢獻12分，幫助夢想家挺過海神追擊，成功進帳開季首勝。（圖／TPBL提供）

TPBL高雄全家海神29日在主場迎戰福爾摩沙夢想家，被夢想家在第2節以32比22攻勢拉開差距，第4節海神曾把分差縮小到個位數，不過夢想家挺過海神追擊，99比86揮別開季3連敗，進帳2025-26賽季首勝。

夢想家林俊吉全場18分有12分集中在第4節，成為球隊穩住勝果的功臣，賽後他表示，因為正值連敗，隊友們都更加渴望勝利，第4節總教練簡浩告訴他許多隊友應該沒力了，需要他全力去攻擊，很開心終於拿下開季首勝。

海神「海龍王」胡瓏貿攻下全場最高的28分，末節也曾投進三分球助隊把分數追到77比85只剩8分落後，可惜關鍵時刻對方林俊吉連得6分再度讓雙方分差回到雙位數，海神今天未能在主場上演逆轉勝。

海神胡瓏貿（左）全場貢獻28分，可惜球隊主場落敗。（圖／TPBL提供）

