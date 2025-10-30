TPBL／紀錄台鬧烏龍！聯盟嚴厲譴責 懲處內容曝光

張宗憲在比賽中累積1次違反運動精神犯規與1次技術犯規，卻未立即取消比賽資格。（圖／TPBL提供）





台灣職業籃球大聯盟（TPBL）針對昨（29）日福爾摩沙夢想家球員張宗憲在比賽中累積1次違反運動精神犯規與1次技術犯規，卻未立即取消比賽資格一事，今（30）日發表聲明。

事件發生於夢想家客場對戰高雄全家海神的比賽中。第三節剩下8分05秒時，張宗憲被吹判技術犯規，依規定應因累積兩次犯規立即退場，但紀錄台未即時通報，直到同節剩下4分07秒時才發現錯誤。

TPBL在事後立即召集技術委員會及裁判長召開懲處會議。聯盟指出，依照賽務規章未盡事宜悉依國際籃球總會（FIBA）規定辦理，該事件屬紀錄台職責範疇，但臨場技術委員及執法裁判未能即時發現，也有疏漏。

TPBL決議，將主場紀錄台的紀錄員與助理紀錄員停權2週，臨場技術委員與執法裁判同樣停權2週，並記點扣分，列入後續執法考核。

TPBL強調，聯盟對本次事件表達最嚴正譴責，並已全面啟動內部檢討，將強化各主場紀錄台及全體裁判的教育訓練，檢討作業流程與臨場應變機制，確保類似錯誤不再發生，維護比賽公正與職業聯盟形象。