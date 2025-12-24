TPBL》耶誕前傷心分手 台新戰神和洛夫頓說掰

臺北台新戰神洋將洛夫頓（Zach Lofton）在比賽中比出不雅手勢，遭到聯盟禁賽及罰款。球團今（24）日宣布，考量團隊陣容配置，與洋將洛夫頓達成協議，雙方終止合約。

台新戰神洋將洛夫頓（Zach Lofton）在12月21日對新竹攻城獅的比賽中，因不滿裁判判決情緒失控，竟在場上比出中指，隨即遭驅逐出場。聯盟事後祭出禁賽兩場與罰款5萬元的懲處，引發外界高度關注。

台新戰神球團今日（24日）中午正式宣布，考量團隊整體陣容配置，決定與洛夫頓提前解約。台新育樂總經理林祐廷在聲明中感謝洛夫頓過去的投入與貢獻，並祝福他未來籃球生涯一切順利。

丟工作 現身LA

洛夫頓本季才加盟戰神，短短9場出賽中展現強大火力，場均繳出25分、4.3籃板與4.8助攻，是球隊重要的得分支柱。然而，場上情緒失控也讓他付出了禁賽與罰款的代價，如今卻傳出球團已經提前解約。據悉，他在球團宣布消息前一晚已現身洛杉磯機場，並在社群媒體透露，他已返回美國。

隨著洛夫頓的離隊，目前戰神陣中洋將陣容還有基德、威力斯、齊曼加與史東。球團強調，接下來將持續磨合，尋找最適合的勝利方程式，以維持競爭力。