TPBL》落後17分大逆轉 特攻本季首度3連勝
全場最多落後17分，新北中信特攻14日在下半場修正問題，一步步將落後分數追回，並在第4節倒數1分25秒謝亞軒三分球命中助隊超前，最終特攻114比111力克新北國王，特攻本季首度3連勝、國王苦吞3連敗。
桑尼左膝十字韌帶受傷整季報銷，李愷諺昨天賽前練球後腳步不適也掛免戰牌，但國王開局和特攻打得相當精彩，並在第2節杰倫單節17分帶動下團隊單節轟39分，帶著16分領先進入下半場，特攻經過中場休息修正問題，下半場找回防守強度，藉此獲得不少轉換快攻機會，團隊下半場傳出20助攻，下半場兩節得分都破30，送球迷一場精彩逆轉秀。
投進關鍵三分球、全場貢獻17分、7助攻的謝亞軒說：「第2節我們有點讓對手予取予求，第3節用好的防守強度改變比賽，在下半場找回主導權。自己那顆三分球不僅對我，對團隊士氣都是很好的展現，要想辦法延續連勝氣勢，也把季前被看好爭冠的壓力變助力，提醒自己不斷進步，畢竟有很多隊伍勝差接近，每一刻都不能鬆懈。」
繳出本季新高34分的馬可透露，之前受傷可能是運氣不好，練球時出現傷勢，但這不是藉口，就是積極治療、練習，這場是很好的團隊勝利，或許能比贏20幾分的比賽更能激勵團隊，也要從中找出問題、持續加強。
