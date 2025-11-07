TPBL》蔣淯安15分5助攻展現侵略性 夢想家主場92:87取得二連勝

TPBL今（7）日在台中洲際迷你蛋迎來福爾摩沙夢想家主場對上新北中信特攻的對戰組合，整場比賽夢想家最多領先多達20分，但特攻在下半場也展現韌性，幾度把比分追近至一個球權的差距，但夢想家全民皆兵，全隊四人得分上雙，蔣淯安展現強烈侵略性，全場15分5助攻、綽號「大B」的高柏鎧也有15分14籃板「雙十」的表現，成功以92:87，在主場取得二連勝。特攻的得分則是集中在四人身上、包括內線「雙馬」洋將合計得到40分、阿巴西19分5助攻。



開季至今進攻不穩的夢想家，打出了開季以來，最好的開局表現。首節開始就以12:3攻勢，率先取得領先。特攻隊後續火力也稍微回暖，以三分球打開外圍火力、追上比分，但今天夢想家在進攻端做出明顯改變，不斷以快速轉換推進拿下分數，持續壓制特攻的防線，蔣淯安靠著自身強勢的切傳能力，串聯球隊進攻，單節就有4助攻的表現。防守端上，特攻隊也不斷被逼迫出手高難度三分，第一節結束夢想家以32:20暫時取得領先。



第二節夢想家持續展現強勢的侵略性，不論內線外線都有火力。中段開始雙方進攻都開始當機，比分始終未能拉開。但特攻的進攻也略顯單調，僅靠內線洋將雙馬組合與零星的攻勢，防守上特攻也不斷漏人，讓夢想家有餘裕把外圍手感調整回來，再靠著洋將霍爾曼兩次外線拆炸彈，單節三分8中4，雙方逐漸拉開分差。不過夢想家沒能把握機會進一步擴大領先，第二節後段連續失誤，特攻半場打完，還是把比分維持在54:42，分差咬在12分。



下半場易籃後開局的夢想家一度將比分拉開到20分差，不過特攻也開始找到限制夢想家的方式，比分開始追近，在第三節比賽後段，特攻洋將內馬展現內外雙修的能力，連續攻下5分，再次將比分扳回至12分差。



末節中信特攻開始展現侵略性，不斷衝擊籃框，對夢想家的內線不斷造成麻煩。這段期間也帶出外圍火力，打出一波13:4的攻勢，把比分拉近至3分差。但後續特攻洋將飛克連續4罰未進，夢想家也在這段時間，靠著蔣淯安和林俊吉雙後衛的強切與外線，再次將比分拉開。最後時刻，出現了一次較為爭議性的犯規判決，也讓特攻的內馬犯滿畢業。而隨著比賽時間流逝，比分也定格在92:87，由夢想家在主場取得勝利。



賽後蔣淯安受訪時表示，教練團一直強調，不要為了團隊進攻，失去自己的特色。今天的表現也確實展現了蔣淯安強勢切入破壞防線的特點。而中信特攻的總教練莫米爾（Momir Ratkovic）在賽後記者會表示，本場比賽的輸球原因，除了運氣以外，防守強度做得還不夠好，使得比分始終處於追分狀態。進攻端上整場比賽團隊三分命中率不到三成，莫米爾表示在三分球沒有把握住時，球隊就會陷入混亂，也是讓這場比賽一直陷入落後的原因之一。