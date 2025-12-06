TPBL》阿巴西帶傷照飆分 特攻扳倒戰神

儘管身上還帶有腳踝、大腿、左手指等傷勢，可是「黑豹」阿巴西完全沒放心上！6日攻下本季新高21分，搭配內馬26分、馬可24分，助新北中信特攻以108比104力挫地主台北台新戰神，也中止最近4連敗。

「傷勢就是傷勢，我就是每場賽後治療處理，狀況也愈來愈好，在場上就是努力保護自己，才有辦法拿到4連敗之後的首勝，」阿巴西表示，「我從來沒把傷勢放在心上，只要讓我上場，就是努力做到球隊要我做的事。」

其實先前世界盃資格賽第2場預賽，阿巴西因為腳踝傷勢轉劇無法登錄，讓他感到相當遺憾，「假如那一場我有辦法上場，或許我們就有機會贏了。等到明年2月的第2階段賽事，只要國家隊徵召，我絕對也當然會打！」

謝亞軒也替特攻攻下18分，卻在讀秒階段錯失了兩記罰球，也讓原本勝負提前底定的比賽出現一絲絲的懸念，「我想那是我自己的問題，我就是回去努力好好練罰球。」

同樣拿到本季新高22分的戰神前鋒雷蒙恩，雖在第3節包辦16分，卻到末節只拿2分，自然無法幫助球隊扭轉局勢，戰神總教練許皓程說：「我不想拿本周已打第2戰當作輸球藉口，我們下半場不夠專注且失誤過多，才是真正落敗主因。」