TPBL／雲豹變裝主題週！韓援三本柱自曝「夢幻變裝」

雲豹「韓籍三本柱」。（圖／雲豹提供）





台啤永豐雲豹昨（22日）在主場5917位球迷的頑張應援下打出精彩逆轉勝，今（23日０球團持續在桃園巨蛋舉辦「Leopards Drag Party 變裝派對」主題賽事，邀請球迷變裝角逐萬元獎金。

「傳奇隊長」徐賢淑賽後表示：「原本第一節落後的時候有點擔心，所以當下會想要更努力應援，希望球隊可以逆轉勝，昨天贏球真很激勵我們的士氣，希望能繼續保持下去，我也會更認真的為雲豹加油！」

因應本週變裝主題週，「浪LIVE電豹女」繼昨日的「Office Lady制服風格」後，今天全體以「學院風」青春亮相，「核彈芭比」金賢姈也於週日賽前擔任主場 TBL STORE 快閃店的一日店長，並參與官方IG賽前直播，與豹迷近距離互動合照。

雲豹「韓籍三本柱」也分別透露自己最喜歡的創意變裝，金賢姈表示，如果能自由發揮，她最想扮成空服員，因為自己曾就讀航空相關科系，也在大韓航空票務中心任職過，空服員造型能讓她重溫過往經歷，帶來特別的回憶共鳴。

而熱愛動漫的「舞蹈小精靈」海莉則透露，希望能變身為「鬼滅之刃」中的彌豆子，因為這個角色不僅討喜可愛，對家人貼心、堅強又意志力驚人，讓她十分嚮往。

「傳奇隊長」徐賢淑則笑說：「如果有機會的話我想要扮成動畫七龍珠裡面的人造人18號，因為大家都說我跟他非常像！」

