TPBL》雲豹踢館成功 開季6連勝追平隊史

TPBL開季至今唯一不敗的桃園永豐雲豹，16日作客面對台北台新戰神，首節就以33比17攻勢打下接近20分的領先保險，戰神在主場球迷聲援下發揮韌性追分，末節更曾追到只差6分，可惜戰神逆襲未果，雲豹112比102帶走追平隊史紀錄的開季6連勝。

雲豹總教練羅德爾指出，團隊籃板59比36有明顯優勢，是獲勝一個關鍵，他也肯定背靠背出賽的戰神有強悍鬥志，比賽中面對落後仍努力追分，對於目前6連勝，主要得利於賽程安排讓團隊有較好的準備空間，還不能太早過度樂觀，接下來會面對一周3到4場的緊湊賽程，必須更加專注。

戰神總教練許皓程表示，籃板上落後其中一個原因是戰神自己命中率不佳，被對手掌握更多籃板，也提醒球員要多在籃板上互相支援，得團隊一起修正這個問題。

雲豹洋將克羅馬此役貢獻29分、9籃板、9助攻，在第4節尾聲球隊僅108比102領先時，連續罰進4球穩住勝果，王皓吉和林信寬各贊助14分，王皓吉表示自己前5場命中率較低，對戰神在三分球有6投4中效率，歸功於教練團對他信任及隊友鼓勵。

林信寬則說：「很開心球隊開季6連勝，記得我們2023-24年賽季在T1聯盟隊史第一次奪冠時，就是例行賽有過6連勝，目前有機會打破隊史的連勝紀錄，想繼續連勝下去。」