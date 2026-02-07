TPBL》飛米關鍵絕殺 國王退戰神3連勝

新北國王洋將飛米7日投進壓哨中距離跳投，幫助國王98比96氣走僅剩單洋將可用的台北台新戰神，勇奪3連勝，拿25分、9籃板及4助攻的飛米說：「感謝隊友與教練依舊相信我，就算我才發生失誤，仍把最後一擊交給我。」

飛米口中的失誤，就是他在最後12.4秒的傳球，被丁聖儒抄截後製造奧帝違反運動道德犯規，丁聖儒接著4罰3中，幫助戰神反超兩分，可是飛米先在8.2秒切入放進追平兩分，然後梅克被吹走步，造就飛米成為絕殺英雄。

國王代總教練洪志善說：「差點輸在自己，明明我們打到最後27秒還處領先優勢，儘管飛米在關鍵時刻發生失誤，幸好他也把比賽救了回來。」奧帝也拿18分、9籃板及7助攻，喬丹與林書緯各有15分，林彥廷13分。

由於史東自行離隊飛往蒙古，基德（膝傷）、威力斯（眼傷）與弗利沙（腸胃炎）等人無法上場，戰神僅剩梅克可用，儘管梅克貢獻48分、16籃板，卻在最後4秒被吹走步，拱手把戰神原本擁有絕殺機會讓給國王與飛米。

梅克確定落敗後，氣得把球往觀眾席丟，更對主裁判莊智鈞大罵，相當不滿自己最後被吹那個走步，戰神總教練許皓程說：「是人都會有這樣的情緒，這很正常，我對梅克表現無可挑剔，體力對他也不是太大問題。」