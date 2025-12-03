TPBL》高國豪停賽 攻城獅不敵戰神

新竹御嵿攻城獅在後衛高國豪因為場外風波遭停賽處罰後，3日客場挑戰台北台新戰神，雙位數領先在第4節被戰神超前，盧冠軒1記三分球雖助攻城獅要回領先，但被戰神洛夫頓關鍵時刻連得9分，以98比100吞敗。

攻城獅總經理張樹人賽前表示，高國豪的事件發生在2024年年底，當下球團就知道也協助處理，事情到現在已對高國豪心情沒有太大影響，「只是事情未如預期用一個好的方式畫下句點，現在再次出現，球團要遵守聯盟規則做相關的停賽處理，這些也沒有影響國豪私下訓練，都是依照時間表，並沒有停下腳步。」

張樹人並說，全隊也維持正常訓練、比賽，氣氛也沒受到影響，「總教練威森相信平時許多球員就付出很多努力，比如盧冠軒、劉丞勳等人，大家在國豪缺賽期間可以得到更多上場時間，威森教練也相信少了國豪會有其他人跳出來，讓球隊團隊球風繼續保持很好。」

TPBL聯盟副祕書長程柏仁昨天解釋，高國豪今年9月就被起訴而面臨刑事案件，攻城獅方面認為當時尚在討論和解階段未特別提及，因此聯盟直到12月1日才知情，並迅速做出高國豪停賽的懲處，等12月10日宣判後，再交由紀律委員會討論是否追加處罰等後續。

PLG副會長陳建州昨天透露，下個賽季聯盟賽事時間要從目前正規4節48分鐘改為4節40分鐘，程柏仁回應，比賽時間修改一直有在討論，礙於影響範圍廣，聯盟會等想好所有配套再統一公布。