TPBL／高國豪末節穩投助攻城獅逆轉 海神苦吞6連敗

新竹御嵿攻城獅16日雖然打到末節落居11分落後，卻靠德魯、曾柏喻兩人領軍打出誇張19比0逆轉收尾攻勢，更讓高雄全家海神在最後5分39秒內一分未得，攻城獅最後以97比89逆轉擊退海神，除了自身搶下3連勝，也送始終陷入傷兵危機的海神吞下6連敗，目前海神戰績2勝7敗繼續墊底。

原本打到比賽還剩5分39秒，海神還以89比78領先地主攻城獅，沒想到接下來德魯連拿6分，然後換成曾柏喻與帕塞獅連搶5分追平比數，打到最後2分27秒，高國豪穩穩投進超前兩分，然後馬上又進1球，攻城獅最後就靠這波誇張19比0攻勢終結了這場比賽。

攻城獅6人得分超過兩位數，德魯18分、16籃板及5抄截表現最佳，上季效力海神的克雷格17分，高國豪16分，曾柏喻14分、8助攻，卻在比賽快結束時受傷退場，李啟瑋11分，帕塞獅10分。

上季主力前鋒邱子軒因傷本季至今還沒上過場，胡瓏貿也進傷兵名單缺陣，讓海神本季狀態始終不理想，今天以歐提斯24分最高，崔維斯19分，新洋將布里茲克18分、9籃板及5助攻，施晉堯14分。

