TPBL／高國豪爆「私約二嫂」風波遭停賽處分 今仍正常訓練

高國豪。（資料照／攻城獅提供）

TPBL新竹御嵿攻城獅後衛高國豪去年6月爆發「私約兄嫂」風波，現在又被爆料高家3兄弟曾在宜蘭蘇澳一家餐廳起爭執，爆發肢體衝突，雙方最後互告傷害，宜蘭地檢署依傷害、恐嚇等罪嫌提起公訴，法院預計12月10日宣判，目前受到聯盟處以停賽處分，攻城獅總經理張樹人3日受訪表示，包括高國豪在內球隊都正常訓練、比賽，也相信其他球員會努力補上高國豪暫時缺陣的空缺。

張樹人表示，高國豪的事件發生在2024年年底，當下球團就知道也協助處理，事情到現在也過了段時間，已經對高國豪沒有太大影響，「只是事情如預期用一個好的方式劃下句點，現在再次出現，球團要遵守聯盟規則做相關的停賽處理，這些也沒有影響國豪私下訓練，都是依照時間表，並沒有停下腳步。」

攻城獅總經理張樹人。（圖／中國時報陳筱琳攝）

對於球隊開季還面臨朱雲豪在季外多次違反隊規與團隊紀律，球團做出扣薪一個月及禁賽一個月的懲處，到高國豪的場外風波，張樹人回應，昨天在客場練球前跟全隊說明這次高國豪事情，畢竟牽涉到球員一些處理，球員都理解現在國豪跟球隊遇到的狀況，「團隊狀況蠻好的，練球的士氣、訓練狀況很正常。總教練威森跟全隊說並沒有擔心沒有國豪就不能打，因為很多球員也付出很多努力，比如盧冠軒、劉丞勳等人，大家可以得到更多上場時間，威森教練也相信少了國豪會有其他人跳出來，讓球隊團隊球風繼續保持很好。」

PLG副會長陳建州今天提到下個賽季要從正規4節48分鐘調整為正規4節40分鐘，來跟上FIBA賽事的節奏，張樹人認為自己不便替聯盟發言，不過關於比賽時間的議題已經在GM會議或者聯盟會議多次討論，但牽涉到洋將使用人數、時間或其他相關配套措施，等聯盟召集大家討論更清楚，相信會讓比賽內容更好。

