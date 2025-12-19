TPBL／高國豪解除停賽！罰6萬還要公益服務 回歸時間曝光
新竹攻城獅球星高國豪日前因與兄長在街頭發生肢體衝突，案件進入司法程序，聯盟隨後對其祭出停賽處分。聯盟今（19）日召開紀律委員會後公布審議結果。
聯盟公告表示，高國豪場外行為爭議案件，當事人已於民國114年12月17日在宜蘭地方法院當庭達成和解，並均已撤回傷害告訴。
紀律委員會考量案件已完成和解並撤告，且球員對相關暴力行為表達悔意，經審議後作出相關裁定。
聯盟裁定內容指出，首先即日起解除高國豪的停賽處分，恢復其參賽資格。
其次，依聯盟規章《第五章 行為規範與懲處》相關規定，處以新台幣6萬元罰款，並須於本賽季結束前完成至少20小時公益服務，同時配合聯盟安排，在本賽季期間完成相關行為教育或諮商課程。
聯盟也重申，職業球員無論場內或場外皆為社會高度關注的公眾人物，應以自律態度面對個人行為。聯盟將持續透過制度與教育機制，協助球員建立正向、值得信賴的職業籃球環境。
聯盟補充說明，本賽季相關罰款將於賽季結束後平均分配，捐贈予勵馨基金會、家扶基金會、至善社會福利基金會及巴克幫－浪犬之家，落實聯盟「籃球為社會帶來正向改變」的核心理念。
對此，新竹攻城獅球團回應表示，針對高國豪日前的家務糾紛，球團與球員均尊重並接受聯盟懲處，並將全力配合後續執行。
球團也將安排高國豪投入公益活動，以實際行動回饋社區，並強化其作為職業球員應具備的社會責任。
攻城獅球團指出，在聯盟解除停賽處分後，高國豪預計於12月20日的攻城獅主場週賽事回歸出賽。
